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RHI Magnesita GmbH

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位于国内的分公司

RHI Magnesita (China) Co., Ltd)
Rm. 2208 Lippo Plaza 222 Huaihai Zhong Lu
200021 Shanghai
中国
+862153966208
+8602123199500
+862163915270
Ravikumar.Periyasamy@RHIMagnesita.com
http://www.rhimagnesita.com
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总部

RHI Magnesita GmbH
Kranichberggasse 6
1120 Wien
奥地利
+43502130
+43502136213
headquarter@rhimagnesita.com
http://www.rhimagnesita.com
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