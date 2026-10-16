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Rupp AG

简介
标识

Rupp AG 是奥地利最大的私营乳制品公司，提供丰富的天然奶酪特色产品、加工奶酪产品和奶酪零食。

行业

联系方式

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总部

Rupp AG
Krüzastraße 8
6912 Hörbranz
奥地利
+4355738080
+4355738080170
cheese@rupp.at
http://www.ruppcheese.at
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