"Snowsports GmbH"
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总部
"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
奥地利
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关于公司
Snowsports有限公司 — Snowsports学院是一家创新型奥地利企业，专业从事单板和双板滑雪教练员的培训及进修、国际雪上运动项目的开发，以及冬季运动旅游领域的咨询服务。核心业务包括：
公司介绍
Snowsports有限公司 — Snowsports学院是一家创新型奥地利企业，专业从事单板和双板滑雪教练员的培训及进修、国际雪上运动项目的开发，以及冬季运动旅游领域的咨询服务。核心业务包括：
• 单板和双板滑雪教练员的培训，使用德语和英语授课
• 雪上运动推广项目的咨询与开发
• 城市空间雪上运动发展的创新方案
• 奥地利本土或项目合作伙伴国际基地的培训课程
作为拥有50年冬季运动行业经验的专业合作伙伴，我们始终将品质与热忱置于与项目伙伴协作的核心位置。
商业机会
Snowsports学院管理团队及其员工在构建与开发各领域冬季运动产业方面拥有丰富的国际经验，并使客户和合作伙伴得到收益。
商业机会
冬季运动旅游项目
Snowsports学院管理团队及其员工在构建与开发各领域冬季运动产业方面拥有丰富的国际经验，并使客户和合作伙伴得到收益。
B2B服务：
• 奥地利或项目合作伙伴国际基地的滑雪教练员培训课程
• 奥地利或项目合作伙伴国际基地的单板滑雪教练员培训课程
• 运营管理方案与营销策略
• 冬季运动旅游项目开发
B2C服务：
为单板和双板滑雪教练员提供培训课程及实操训练