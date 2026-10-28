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Solarfocus GmbH

简介
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SOLARFOCUS 是欧洲领先的生产颗粒锅炉、木片锅炉和原木锅炉（10-300 kW 功率）以及太阳能集热器和热泵的企业之一。

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联系方式

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总部

Solarfocus GmbH
Werkstraße 1
4451 St. Ulrich bei Steyr
奥地利
+437252500020
+4372525000210
office@solarfocus.at
http://www.solarfocus.com
https://twitter.com/solarfocus_int
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