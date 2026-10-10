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Sto Ges.m.b.H.

简介
标识

Sto Ges.m.b.H. Sto SE 是 Sto SE 的子公司，Sto SE 是世界领先的外墙保温和涂料供应商之一。

行业

联系方式

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总部

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
9500 Villach
奥地利
+434242331 330
+434242343 47
info@sto.at
http://www.sto.at
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