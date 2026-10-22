Tiroler Rohre GmbH
联系方式
联系方式
总部
Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
奥地利
6060 Hall in Tirol
奥地利
关于公司
这些产品性能卓越、经久耐用且坚固可靠，尤其在生态效益和经济效益方面表现突出。
• 饮用水供应
公司介绍
Tiroler Rohre GmbH（蒂罗尔管道有限责任公司，简称 TRM）致力于研发、生产并销售用于输水和特殊深基础工程的高品质球墨铸铁管道及桩基系统。
这些产品性能卓越、经久耐用且坚固可靠，尤其在生态效益和经济效益方面表现突出。
凭借球墨铸铁材料的优异特性以及在各应用领域积累的专业经验，Tiroler Rohre GmbH 能够从容应对各种极端挑战。
球墨铸铁管道系统的应用领域十分广泛，主要包括：
• 饮用水供应
• 污水排放与处理
• 水轮机管道
• 人工造雪系统
• 消防供水管道
• 非开挖施工技术
商业机会
• 饮用水供应与污水处理
目标：
商业机会
高品质球墨铸铁给水管道及管道系统
Tiroler Rohre GmbH 是一家源自阿尔卑斯山腹地的传统企业，目前正积极寻求新的业务合作伙伴，并计划在以下领域拓展业务：
• 饮用水供应与污水处理
• 非开挖施工技术
• 技术性人工造雪系统
• 小型水电站
• 消防灭火系统
• 采矿业
目标：
- 广泛获取新客户
如需进一步了解详情，请联系：
Romana Waldenhofer