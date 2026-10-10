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voestalpine Railway Systems GmbH

简介
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voestalpine轨道交通有限公司是铁路基础设施领域全球领先的系统解决方案提供商，为铁路、道岔、信号和监控应用提供高质量的产品、物流和服务。

行业

联系方式

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总部

voestalpine Railway Systems GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
奥地利
+435030428
+435030468
railway-systems@voestalpine.com
https://www.voestalpine.com/railway-systems
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