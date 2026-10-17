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Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH
简介
克洛斯特新堡酿酒厂(Stift Klosterneuburg)创建于1114年，是奥地利最古老的酿酒厂，也是世界上最古老的酿酒厂之一。 采用的葡萄均种植于维也纳产区、温泉产区和克洛斯特新堡产区的最佳种植园。是奥地利葡萄酒文化的完美代表。
克洛斯特新堡酿酒厂的产品包括优质白葡萄酒和红葡萄酒，起泡酒以及天然沉淀型苹果汁和葡萄汁。 克洛斯特新堡位于多瑙河畔，临近维也纳，是热门的旅游目的地。克洛斯特新堡还是欧洲第一个气候友好型酒庄，是可持续发展和气候保护领域的先驱。
联系方式
联系方式
总部
Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH
Stiftsplatz 1
3400 Klosterneuburg
奥地利