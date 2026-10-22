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Wild GmbH

简介
标识

WILD 集团开发和制造用于医疗技术和光学技术的光机电一体化组件和整套设备。

行业

联系方式

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总部

Wild GmbH
Wildstraße 4
9100 Völkermarkt
奥地利
+4342322527
+4342322527218
sales@wild.at
https://www.wild.at
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