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WINTERSTEIGER Holding AG

简介
标识

Wintersteiger 股份公司在体育、育种技术和木材技术等业务领域处于世界主导地位。总部位于布里恩茨，并在130个国家设有16家自有集团公司和60家代表处。

育种技术
植物育种和研究的全面解决方案

体育
滑雪板和滑雪板的租赁和服务的整体解决方案
运动用品和专业服装的卫生干燥系统
护照改善解决方案和个人适应运动鞋

木材技术
精确木刻，木材修理和化妆品的工艺解决方案
锯木材和食物锯

金属
机械设备领域的定向技术

自动化
为工业生产提供设备和自动化装置

行业

联系方式

联系方式

总部

WINTERSTEIGER Holding AG
J.-M. Dimmelstraße 9
4910 Ried im Innkreis
奥地利
+4377529190
+43775291952
office@wintersteiger.at
http://www.wintersteiger.com
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