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WINTERSTEIGER Holding AG
简介
Wintersteiger 股份公司在体育、育种技术和木材技术等业务领域处于世界主导地位。总部位于布里恩茨，并在130个国家设有16家自有集团公司和60家代表处。
育种技术
植物育种和研究的全面解决方案
体育
滑雪板和滑雪板的租赁和服务的整体解决方案
运动用品和专业服装的卫生干燥系统
护照改善解决方案和个人适应运动鞋
木材技术
精确木刻，木材修理和化妆品的工艺解决方案
锯木材和食物锯
金属
机械设备领域的定向技术
自动化
为工业生产提供设备和自动化装置
联系方式
联系方式
总部
WINTERSTEIGER Holding AG
J.-M. Dimmelstraße 9
4910 Ried im Innkreis
奥地利