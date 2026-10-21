中文 (or EN)
Seitennavigation
Inhalt

Zanier-Sport Gesellschaft m.b.H.

简介
标识

自 1969 年以来，我们一直对山地运动充满热情。Zanier-Sport 拥有最好的材料、一流的工艺和卓越的设计。

行业

联系方式

联系方式

总部

Zanier-Sport Gesellschaft m.b.H.
SoHo 2.0, Grabenweg 68
6020 Innsbruck
奥地利
+43512309309
+4348526581820
info@zanier.com
http://www.zanier.com
vCard