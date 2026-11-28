Ausztria területe 83.883 km², Európa szívében fekszik és az alábbi országokkal határos:
- Németország
- Csehország
- Szlovákia
- Magyarország
- Szlovénia
- Olaszország
- Liechtenstein és
- Svájc.
Az ország a közép-európai időzónához tartozik.
A legnagyobb lélekszámú körzet maga a szövetségi főváros Bécs (2,028.289 lakos, 01.01.2025) és a tartományi fővárosok.
- Graz (305.314 lakos, 01.01.2025)
- Linz (213.557 lakos, 01.01.2025) és
- Salzburg (157.659 lakos, 01.01.2025).
Ausztria legmagasabb pontja a Magas-Tauern hegységben fekvő 3.798 méter magas Großglockner csúcs.
Éghajlat
Az átlagos hőmérséklet nyáron kb. 20 °C, ami akár 35 °C-ig is emelkedhet. Télen a hőmérséklet –15°C fok alá is eshet, de átlagosan -4°C. Főleg a hegyekben lehet erőteljes hóesésre számítani. A legtöbb csapadék májusban és júniusban esik.
Vizek
A legfontosabb belföldi víziút a Duna. A legnagyobb tó a Burgenlandban lévő Fertő-tó. A 315 km²-es összterület 77 % -a Ausztriában van, a többi Magyarországhoz tartozik. Az Attersee felülete 46 km², a Traunsee felülete 24 km². A Bodeni-tó felületéből (összesen 536 km²) 24 km² található osztrák területen.
Nyersanyagok
Ausztriában az alábbi nyersanyagokat bányásszák:
- vasérc
- barnaszén
- kőolaj és földgáz
- magnezit
- kvarchomok
- gipsz
- ólom- és horganyérc
- grafit és kaolin
Jelentős a sóbányázat is. Ausztriában további fontos nyersanyagnak számít a fa.