Ausztria területe 83.883 km², Európa szívében fekszik és az alábbi országokkal határos:

Németország

Csehország

Szlovákia

Magyarország

Szlovénia

Olaszország

Liechtenstein és

Svájc.





Az ország a közép-európai időzónához tartozik.

A legnagyobb lélekszámú körzet maga a szövetségi főváros Bécs (2,028.289 lakos, 01.01.2025) és a tartományi fővárosok.

Graz (305.314 lakos, 01.01.2025)

Linz (213.557 lakos, 01.01.2025) és

Salzburg (157.659 lakos, 01.01.2025).





Ausztria legmagasabb pontja a Magas-Tauern hegységben fekvő 3.798 méter magas Großglockner csúcs.





Éghajlat

Az átlagos hőmérséklet nyáron kb. 20 °C, ami akár 35 °C-ig is emelkedhet. Télen a hőmérséklet –15°C fok alá is eshet, de átlagosan -4°C. Főleg a hegyekben lehet erőteljes hóesésre számítani. A legtöbb csapadék májusban és júniusban esik.



Vizek

A legfontosabb belföldi víziút a Duna. A legnagyobb tó a Burgenlandban lévő Fertő-tó. A 315 km²-es összterület 77 % -a Ausztriában van, a többi Magyarországhoz tartozik. Az Attersee felülete 46 km², a Traunsee felülete 24 km². A Bodeni-tó felületéből (összesen 536 km²) 24 km² található osztrák területen.



Nyersanyagok

Ausztriában az alábbi nyersanyagokat bányásszák:

vasérc

barnaszén

kőolaj és földgáz

magnezit

kvarchomok

gipsz

ólom- és horganyérc

grafit és kaolin





Jelentős a sóbányázat is. Ausztriában további fontos nyersanyagnak számít a fa.

