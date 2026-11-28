Nyomtatott sajtó
Ausztria vezető gazdasági napilapjai:
A legfontosabb gazdasági magazinok:
Minden vezető lapkiadó a nyomtatott példány mellett online verziót is kínál.
A legnagyobb példányszámban megjelenő napilap a „Neue Kronen Zeitung“ (elérhetőség 20,9%), ezt követik az „Heute“, a „Kleine Zeitung“, a„Der Standard", az „Österreich“ és a „Kurier“.,
Rádió és televízió
A közszolgálati Österreicher Rundfunk (ORF) rádióállomásai mellett számos privát rádióállomás létezik, különösen a vonzáskörzetekben.
Az ORF 6 nemzeti TV csatornát sugároz (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). Az ATV, a PULS 4 és a Servus TV privát tévécsatornák, amelyeket országosan sugároznak. Ezenkívül néhány regionális TV csatorna is működik. A külföldi közszolgálati és privát TV csatornáknak jelentős részesedése van, amelyek vétele Ausztriában széleskörben elterjedt.21
|A vezető TV csatornák piaci részesedése (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
|ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
| PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %