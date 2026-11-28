Nyomtatott sajtó

Ausztria vezető gazdasági napilapjai:



A legfontosabb gazdasági magazinok:

Minden vezető lapkiadó a nyomtatott példány mellett online verziót is kínál.

A legnagyobb példányszámban megjelenő napilap a „Neue Kronen Zeitung“ (elérhetőség 20,9%), ezt követik az „Heute“, a „Kleine Zeitung“, a„Der Standard", az „Österreich“ és a „Kurier“.,





Rádió és televízió

A közszolgálati Österreicher Rundfunk (ORF) rádióállomásai mellett számos privát rádióállomás létezik, különösen a vonzáskörzetekben.

Az ORF 6 nemzeti TV csatornát sugároz (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). Az ATV, a PULS 4 és a Servus TV privát tévécsatornák, amelyeket országosan sugároznak. Ezenkívül néhány regionális TV csatorna is működik. A külföldi közszolgálati és privát TV csatornáknak jelentős részesedése van, amelyek vétele Ausztriában széleskörben elterjedt.21