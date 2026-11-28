Légi összeköttetés

Fontos repülőterek naponta induló bel- és külföldi járatokkal:





Repülőtéri transzfer

A City Airport Train (CAT) a bécsi városközpont (Bahnhof Wien Mitte) és a bécsi repülőtér között közlekedik. A menetidő 16 perc.

Buszok közlekednek a repülőtér és a Westbahnhof, a Schwedenplatz valamint Kagran között.

Airport Taxi a schwechati repülőtéren várja az utasokat. Előre kell megrendelni, fix tarifával dolgoznak (beleértve a csomagot is) és nem számítanak fel felárat az üresjáratra.

Vasút

Nemzetközi vasúti összeköttetés szintén minden európai országgal van.

Autót szállító vonatok indulnak naponta az alábbi viszonylatokban.



GÉPKOCSI

Ausztriában a közúti közlekedési szabályok és a közlekedési jelzések általában megfelelnek a többi európai ország szabályainak. Ausztriában minden autópályán és gyorsforgalmi úton útdíjat kell fizetni. Ausztria közútjain lakott területen kívül kötelező a fényvisszaverő mellény viselése, a véralkoholszint megengedett határa 0,5 ezrelék. A biztonsági öv használata kötelező.

Az általában megengedett sebességhatárok (ha nincs ettől eltérő közlekedési jelzés):

lakott területen: (két helységnévtábla között) 50 km/óra

országúton: 100 km/óra

autópályán : 130 km/óra





Taxi

Taxik a nagyobb városokban hitelesített taxiórával vannak felszerelve. A tarifát mind a megtett út, mind az idő alapján számolják.

Hajó

A Dunán több hajózási társaság dolgozik különböző útvonalakon. Ezenkívül az osztrák tavakon is vannak menetrendszerinti járatok és kirándulóhajók is.

Autóbusz

Az Österreichische Postbus AG 800 távlatban naponta közel 21.100 autóbuszjáratot közlekedtet Ausztriában. Autóbusszal elérhető szinte minden, a turizmus szempontjából fontos helység.

Hegyi vasútak

Ausztriában kereken 3.000 kötélpálya, libegő és sífelvonó működik.