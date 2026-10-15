Preprava a doprava

Pravidlá cestnej premávky a dopravné značky v Rakúsku sa spravidla nelíšia od tých, ktoré platia v ostatných európskych krajinách. V Rakúsku sa na všetkých diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá platí diaľničný poplatok.
Pravidlá pre motorové vozidlá
Colné doklady nie sú pri prekročení hraníc pre motorové vozidlá potrebné. Zahraničný vodičský preukaz oprávňuje v Rakúsku vedenie motorového vozidla po dobu jedného roka. Vodičské preukazy všetkých krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a členských štátov EU sú v Rakúsku uznávané. Cestujúci z ostatných krajín potrebujú medzinárodný vodičský preukaz, pokiaľ v tejto otázke nie je s ich domovskou krajinou uzatvorená príslušná dohoda. Inak stačí preklad národného vodičského preukazu do nemeckého jazyka. Informácie k tomu získate v domácich automobilových kluboch ÖAMTC a ARBÖ. Zahraničné motorové vozidlá musia vyť vzadu označené značkou svojho štátu.
Okrem pohonnej hmoty, ktorá sa nachádza v nádrži vozidla, môžete pri vstupe do krajiny priviesť ďalších 10 litrov v rezervnom kanistri bez poplatkov. Cestujúci s bydliskom mimo Európskej únie môžu bez poplatkov a bez ďalších formalít používať svoje vozidlo v priestore EU po dobu 6 mesiacov. Osobné vozidlo musí byť po uplynutí tejto doby v nezmenenom stave znova vyvezené.
Rýchlostné obmedzenia
Najvyššie rýchlosti (pokiaľ nie sú inak vyznačené dopravnými značkami):
Osobné vozidlá a motocykle:
- na komunikáciách mimo obce: 100 km/h
- na diaľniciach: 130 km/h
- v obci: medzi značkami „obec“: 50 km/h
Kempingové vozy do 3.500 kg:
v obci: 50 km/h
- na komunikáciách mimo obce: 100 km/h
- na diaľniciach: 130 km/h
Osobné vozidlá s ľahkým prívesom (do 750 kg), ťažné vozidlo s najvyššou povolenou celkovou hmotnosťou maximálne do 3,5 t:
- v obci: 50 km/h
- na diaľniciach a komunikáciách mimo obce: 100 km/h
Osobné vozidlo s prívesom nad 750 kg (maximálna hmotnosť jazdnej súpravy do 3,5):
- v obci:50 km/h
- na komunikáciách mimo obce: 80 km/h
- na diaľniciach: 100 km/h
Autobusy:
- v obci:50 km/h
- na komunikáciách mimo obce:80 km/h
- na diaľniciach:100 km/h (avšak na niektorých diaľniciach medzi 22.00 a 5.00 hod. len 90 km/h).
Povinnosť vytvoriť núdzový koridor
Od 1. januára 2012 platí na rakúskych diaľniciach a rýchlostných cestách v prípade zápchy povinnosť vytvoriť núdzový koridor. Núdzový koridor má záchranným jednotkách umožniť dostať sa rýchlejšie na miesto nehody. Viac informácií k núdzovému koridoru nájdete na www.asfinag.at/en/traffic-road-safety/traffic-management/the-emergency-corridor/.
Povinnosť nosenia výstražnej vesty
Na rakúskych cestách platí okrem uzavretých obcí povinnosť nosenia výstražnej vesty. To znamená, že vodiči musia mať so sebou vždy reflektujúcu výstražnú vestu a túto v prípade nehody alebo poruchy mať oblečenú, keď vstúpia do vozovky. Preto sa tu jedná o zdvojenú povinnosť, ktorá môže byť aj dvakrát pokutovaná. Pri cestných kontrolách môže byť požadované predložene výstražnej vesty.
Deti v aute
Deti mladšie ako 14 rokov, ktoré sú nižšie ako 150 cm, smú byť prepravované len v príslušných autosedačkách. V osobných vozidlách a kombi vozidlách (aj v takzvaných „malých autobusoch“) smie byť prevážané na každé miesto na sedenie len 1 dieťa, ktoré musí byť v závislosti od veku a výšky príslušným spôsobom správne zaistené.
Alkohol za volantom
Hranica alkoholu v krvi je v Rakúsku 0,5 promile. Prekročenie tejto hranice sa trestá peňažnou pokutou, za určitých podmienok je možné aj odobratie vodičského preukazu.
Používanie bezpečnostných pásov
Používanie bezpečnostných pásom je v Rakúsku povinné.
Telefonvanie počas jazdy
Počas vedenia motorového vozidla je povolené telefonovať len prostredníctvom hlasitého hovoru. Zariadenie pre hlasité telefonovanie musí byť namontované tak, aby všetky prvky mohli byť ovládané jednou rukou a vodič nebol v žiadnom prípade obmedzený.
Predpisy pre motocyklistov
Nosenie ochrannej prilby na jednostopových motorových vozidlách je v Rakúsku povinné. Motorkári sú v Rakúsku povinní mať zapnuté svetlá aj počas dennej jazdy. Diaľničné známky sú taktiež povinné .
Pohonné hmoty
V Rakúsku ponúkajú na čerpacích staniciach bezolovnatý Normal benzín, 91 oktánov, ako aj Euro-Super (bezolovnatý benzín, 95 oktánov) a Super Plus (bezolovnatý benzín, 98 oktánov). Predaj olovnatého benzínu je v Rakúsku zakázaný, pre vozidlá bez katalyzátora je však na čerpacích staniciach možné zakúpiť prísadu (aditívum).
Dopravné nehody, porucha vozidla
Pri dopravných nehodách so zranením ľudí je bezpodmienečná povinnosť ohlásiť ju na polícii, pri škodách na veciach len v tom prípade, ak vzájomné identifikovanie nebolo preukázané. ÖAMTC s ARBÖ vykonávajú nepretržite službu pri poruchách, ktorú môže využiť každý vodič (pre nečlenov za poplatok).
|Tiesňové volania (bez predvoľby):
|Euro - tiesňové volanie
|112
|Požiarna ochrana
|122
|Polícia
|133
|Záchranka/lekár rýchlej zdravotníckej pomoci
|144
|Lekári - telefónna služba
|141
|Horská záchranná služba
|140
|Pomoc pri nehodách ÖAMTC
|120
|Pomoc pri nehodách ARBÖ
|123
Hlásenia o dopravnej situácii
Dopravné hlásenia z celého Rakúska, ako aj hlavných spojníc so susediacimi štátmi vysiela vysielaš Ö3 každú polhodinu. Pri aktuálnych nebezpečenstvách – napr. ak jazdí vodič na diaľnici v protismere – sa program rádia okamžite preruší a prepojí sa aj na všetky ostatné vysielače rádia ORF.
Hlásenia o doprave môžete volať 24 hodín na telefónne číslo 0800 600 601 (bezplatne z celého Rakúska).
Na spoplatnenom čísle služieb 0900 600 600 môžete dostať aktuálne dopravné informácie aj telefonicky. Viac informácií nájdete na oe3.ORF.at.
Austrian Airlines je najväčšou rakúskou leteckou spoločnosťou a celosvetovo prevádzkuje sieť letov do celkovo 130 destinácií. V strednej a východnej Európe je sieť letov obzvlášť hustá. Austrian Airlines je súčasťou koncernu Lufthansa, ako aj členom Star Alliance.
Služby leteckého spojenia
Informujte sa o Vašich leteckých spojeniach.
Docestovanie zo zahraničia/ Medzinárodné letiská
Medzinárodné spojenia majú letiská:
Medzi týmito letiskami sú aj každodenné vnútroštátne spojenia.
Zentrálna informačná služba o letoch: +43 1 7007 22233
Vienna Airport-Shuttle-Service
City Airport Train CAT spája za 16 minút jazdnej doby Letisko Viedeň s centrom mesta (Stanica Viedeň Stred): Cestovné poriadky
Cestovné poriadky a tarify Vienna Airport Lines nájdete na domovskej stránke Letiska Viedeň, ako aj informácie o spojeniach mestskej rýchlodráhy, taxíkoch, nájomných autách a kyvadlovej doprave.
Rakúske spolkové dráhy (ÖBB) a WESTbahn ponúkajú atraktívne opcie cestovných lístkov pre cesty vlakom cez Rakúsko.
Vedeli ste, že Vaše auto alebo motorku môžete zobrať so sebou, bez toho aby ste museli podniknúť namáhavú cestu na diaľnici?
Vlaky prepravujúce automobily, ktoré premávajú každý deň.
Preprava vozidiel železnicou Tauernbahn
Autovlak Tauernbahn ÖBB prepraví Vaše auto alebo motorku cez tunel Tauerntunnel (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Ďalšie informácie vrátane dopravných a bezpečnostných predpisov ponúka brožúra „Autovlak Tauernbahn” (PDF, 0.7MB) (Autoschleuse Tauernbahn).
Informácie
Bližšie informácie k cestovnému poriadku a hneď aj k rezervácii sa dostanete na.
Rakúske spolkové dráhy (ÖBB) , telefonicky cez CallCenter ÖBB na čísle +43 5 1717, pri okienku na cestovné lístky na stanici alebo v cestovných kanceláriách a automobilových kluboch.
Keď chcete spoznať Rakúsko, môzete si vybrať z viacerých druhov dopravy. Informujte sa o možnostiach pohodlnej a komfortnej cesty.
LoĎ
Na Dunaji prevádzkujú rôzne úseky viacerí operátori. Okrem toho sú na rakúskych jazerách v ponuke výlety ľodou a verejná lodná doprava.
Informácie poskytuje:
Autobus
Österreichische Postbus AG prevádzkuje na 800 linkách okolo 21.200 zastaví v celom Rakúsku. Skoro všetky miesta zaujímavé pre cestovný ruch sú dosiahnuteľné autobusom.
Informácie o autobusovej preprave v Rakúsku
Taxi
Taxíky vo väčších mestách majú úradne ciachovaný taxameter. Tarifa sa počíta podľa prejazdených kilometrov, ako aj podľa času. Informácie o taxislužbe vo Viedni
Pri cestách z Viedne na letisko (prosím uveďte už pri objednávke, že potrebujete "letiskové taxi") sa k cene pripočítava cca. 18 eur za spiatočnú cestu.
Airport-Taxi sú samostatné taxíky, ktoré čakajú na cestujúcich na letisku Schwechat a sú určené len na cestu z / na letisko. Je potrebné ich objednať vopred a účtujú si fixnú cenu (vrátane batožiny), bez príplatku za cestu bez cestujúceho.
Lanovky
V Rakúsku je v prevádzke celkovo 3.000 lanoviek, sedačkových lanoviek a vlekov. Mnohé z nich vedú až do výšky 3.000 m.