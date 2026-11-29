Rakúsko má rozlohu 83.883 km², leží v srdci Európy a jeho susedmi sú
- Nemecko
- Česko
- Slovensko
- Maďarsko
- Slovinsko
- Taliansko
- Lichtenštajnsko a
- Švajčiarsko.
Krajina spadá do stredoeurópskeho časového pásma.
Jej najdôležitejšími aglomeráciami sú spolkové hlavné mesto Viedeň (2,028.289, 01.01.2025 obyvateľov) a krajinské hlavné mestá
- Graz (305.314, 01.01.2025 obyvateľov),
- Linz (213.557, 01.01.2025 obyvateľov) a
- Salzburg (157.659, 01.01.2025 obyvateľov).
S 3.798 m je Großglockner v Hohe Tauern najvyšším vrchom Rakúska.
Podnebie
Priemerná teplota sa v lete pohybuje okolo 20°C a stúpa až do 35°C. V zime môžu teploty klesnúť až na –15°C, v priemere sa však pohybujú okolo -4°C. Predovšetkým v horách môže silne snežiť. Najvyššie zrážky sú v mesiaci máji a júni.
Vodstvo
Najdôležitejšiou vnútrozemskou vodnou cestou je Dunaj. Najväčším jazerom je Neusiedler See v Burgenlande. Cca 77 % jeho celkovej plochy 315 km² leží v Rakúsku, zvyšok patrí k Maďarsku. Attersee má rozlohu 46 km², Traunsee 24 km². Aj 24 km² Bodensees (celkom 536 km²) leží na rakúskom štátnom území.
Nerastné suroviny
V Rakúsku sa ťažia nasledovné suroviny:
- železná ruda
- hnedé uhlie
- ropa a zemný plyn
- magnezit
- kremenný piesok
- sadra
- olovené a zinkové rudy
- grafit a kaolín
Významné sú aj soľné bane. Ďalšou dôležitou surovinou z Rakúska je drevo.