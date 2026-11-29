Letecké spojenia
Dôležité letiská so spojením v tuzemsku a zahraničí:
Letiskový transfer
City Airport Train CAT premáva medzi centrom Viedne (Stanica Viedeň - Stred) a Viedenským letiskom. Cesta trvá 16 minút.
Autobusy premávajú medzi letiskom a Západnou stanicou, Schwedenplatzom ako aj Kagran.
Letiskové taxíky čakajú na letisku na cestujúcich. Musia byť objednané vopred a účtujú pevné ceny (vrátane batožiny) bez prirážky za jazdu naprázdno.
Železnica
Medzinárodné železničné spojenie je vytvorené skoro do všetkých európskych krajín.
Vlaky prepravujúce automobily, ktoré premávajú každý deň.
Auto
Pravidlá cestnej premávky a dopravné značenie v Rakúsku sú spravidla zhodné s tými, ktoré platia v ostatných európskych krajinách. V Rakúsku sú všetky diaľnice a cesty pre automobily spoplatnené. V Rakúsku platí na cestách mimo uzavretej obce povinnosť používania výstražnej vesty, hladina alkoholu v krvi je 0,5 promile. Používanie bezpečnostných pásov je povinné.
Povolená najvyššia rýchlosť je vo všeobecnosti (ak nie je dopravným značením vyznačená inak):
- v obci: medzi značkami „obec“: 50 km/h
- na komunikáciách mimo obce: 100 km/h
- na diaľniciach: 130 km/h
Taxík
Taxíky sú vo väčších mestách vybavené úradne kalibrovaným taxametrom. Tarifa sa vypočítava tak podľa prejazdených kilometrov ako aj podľa času.
Loď
Na Dunaji vyvíjajú činnosť viacerí ponúkajúci na rôznych úsekoch. Okrem toho na rakúskych jazerách ponúkajú linkové a výletné plavby.
Autobus
Österreichische Postbus AG prevádzkuje na 800 linkách okolo 21.100 zastaví v celom Rakúsku. Skoro všetky miesta zaujímavé pre cestovný ruch sú dosiahnuteľné autobusom.
Horské železnice
V Rakúsku je v prevádzke okolo 3.000 lanoviek, sedačkových lanoviek a vlekov.