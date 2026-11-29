Printové média
Vedúce denníky Rakúska so vzťahom k hospodárstvu sú
Najdôležitejšie hospodárske magazíny sú
Všetky vedúce vydavateľstvá ponúkajú vedľa tlačenej verzie aj verziu online.
Denníkmi vychádzajúcimi v najväčšom náklade sú „Neue Kronen Zeitung“ (dosah 20,9%), po ňom nasledujú „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich“ a „Kurier".
Rozhlas a televízia
Vedľa verejno-právneho rozhlasového vysielača Rakúskeho rozhlasu (Österreichisches Rundfunk – ORF) je predovšetkým v aglomeračných centrách množstvo súkromných rozhlasových vysielačov.
ORF vysiela 6 národné televízne kanály (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 a Servus TV sú súkromné televízne kanály, ktoré sa vysielajú na celoštátnej úrovni. Okrem týchto jestvujú niektoré regionálne televízne vysielače. Podstatný podiel majú verené a súkromné zahraničné televízne vysielače, ktorých príjem je v Rakúsku veľmi rozšírený.
|Podiely najvýznamnejších televíznych vysielačov na trhu (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
|VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
| PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %