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agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.

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AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. — Експерти з пластмас.
Високоякісна продукція з технічних пластмас

Компанія шукає: Клієнтів

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Головний офіс

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
4540 Bad Hall
Австрія
+4372587900
+4372587902850
office@agru.at
https://www.agru.at
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Про компанію

Профіль компанії

AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. — Експерти з пластмас.
Високоякісна продукція з технічних пластмас.

Як надійний та професійний постачальник, компанія AGRU пропонує все «з одних рук» — від напівфабрикатів до технологічно оптимізованих деталей, виготовлених методом лиття під тиском. Заснована в 1948 році Алоїсом Грубером-старшим у Верхній Австрії, сьогодні компанія входить до числа провідних світових постачальників комплексних рішень у сфері високоякісних трубопровідних систем, напівфабрикатів, захисних плит для бетону та ущільнювальних мембран з технічних пластиків.

Завдяки компетентності та досвіду в обробці деталей з технічних пластиків та розробці індивідуальних рішень компанія AGRU представлена практично в усіх галузях промисловості.

© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

Технічні рішення з пластмаси «Made in Austria»

Компанія AGRU Kunststofftechnik пропонує трубопровідні системи, захисні плити для бетону, напівфабрикати та гідроізоляційні мембрани, виготовлені з високоякісних технічних пластиків: PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP та PFA. Продукція AGRU використовується в промислових процесах та проектах комунальної інфраструктури для захисту людей та навколишнього середовища.

Окрім партнерів з дистрибуції компанія AGRU також шукає представників та нових кінцевих споживачів.

© agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.