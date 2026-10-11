AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. — Експерти з пластмас.

Високоякісна продукція з технічних пластмас.

Як надійний та професійний постачальник, компанія AGRU пропонує все «з одних рук» — від напівфабрикатів до технологічно оптимізованих деталей, виготовлених методом лиття під тиском. Заснована в 1948 році Алоїсом Грубером-старшим у Верхній Австрії, сьогодні компанія входить до числа провідних світових постачальників комплексних рішень у сфері високоякісних трубопровідних систем, напівфабрикатів, захисних плит для бетону та ущільнювальних мембран з технічних пластиків.

Завдяки компетентності та досвіду в обробці деталей з технічних пластиків та розробці індивідуальних рішень компанія AGRU представлена практично в усіх галузях промисловості.

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