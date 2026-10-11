agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H.
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Головний офіс
4540 Bad Hall
Австрія
Профіль компанії
AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. — Експерти з пластмас.
Високоякісна продукція з технічних пластмас.
Як надійний та професійний постачальник, компанія AGRU пропонує все «з одних рук» — від напівфабрикатів до технологічно оптимізованих деталей, виготовлених методом лиття під тиском. Заснована в 1948 році Алоїсом Грубером-старшим у Верхній Австрії, сьогодні компанія входить до числа провідних світових постачальників комплексних рішень у сфері високоякісних трубопровідних систем, напівфабрикатів, захисних плит для бетону та ущільнювальних мембран з технічних пластиків.
Завдяки компетентності та досвіду в обробці деталей з технічних пластиків та розробці індивідуальних рішень компанія AGRU представлена практично в усіх галузях промисловості.
Бізнес-можливості
Технічні рішення з пластмаси «Made in Austria»
Компанія AGRU Kunststofftechnik пропонує трубопровідні системи, захисні плити для бетону, напівфабрикати та гідроізоляційні мембрани, виготовлені з високоякісних технічних пластиків: PE, PP, PVDF, ECTFE, FEP та PFA. Продукція AGRU використовується в промислових процесах та проектах комунальної інфраструктури для захисту людей та навколишнього середовища.
Окрім партнерів з дистрибуції компанія AGRU також шукає представників та нових кінцевих споживачів.