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Armacell Austria GmbH

Коротка інформація
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Компанія Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH вже протягом 30 років працює у сфері захисної ізоляції. Компанія розташована недалеко від міста Віллах. Тут виготовляють на 35.000м² ізоляцію для технічних сфер застосування. Головна продукція компанії – це системи теплопостачання, сонячні системи, ізоляція для труб з ...

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Головний офіс

Armacell Austria GmbH
Finkensteiner Straße 7
9585 Gödersdorf-Villach
Австрія
+43425733450
+434257334515
office@austroflex.com
http://www.austroflex.com
https://twitter.com/austroflex_com
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