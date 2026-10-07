Armacell Austria GmbH
Коротка інформація
Компанія Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH вже протягом 30 років працює у сфері захисної ізоляції. Компанія розташована недалеко від міста Віллах. Тут виготовляють на 35.000м² ізоляцію для технічних сфер застосування. Головна продукція компанії – це системи теплопостачання, сонячні системи, ізоляція для труб з ...
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Головний офіс
Armacell Austria GmbH
Finkensteiner Straße 7
9585 Gödersdorf-Villach
Австрія
9585 Gödersdorf-Villach
Австрія