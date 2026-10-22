Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H.
Коротка інформація
Група компаній Bauer, до якої входять 17 фірм у всьому світі, є фахівцем у сфері техніки для зрошення, менеджменту відходів та енергетичного менеджменту.
Група компаній Bauer, до якої входять 17 фірм у всьому світі, є фахівцем у сфері техніки для зрошення, менеджменту відходів та енергетичного менеджменту.
Компанія Bauer є провідним світовим технологічним лідером у сфері зрошувальних систем: в усьому світі більше 2,5 млн. гектарів зрошуються за допомогою зрошувальних ...
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Представництва у цій країні
Representative Office 'Roehren-und Pumpenwerk BAUER GmbH'
2a, Y. Sverstyuka Str, 6th floor,off.607
02002 Kyiv
Україна
02002 Kyiv
Україна
Головний офіс
Röhren- und Pumpenwerk Bauer Gesellschaft m.b.H.
Kowaldstraße 2
8570 Voitsberg
Австрія
8570 Voitsberg
Австрія