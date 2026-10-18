COR Energy World GmbH
Так Ви можете створити контакт
Головний офіс
3071 Böheimkirchen
Австрія
Профіль компанії
COR Energy — це компанія, що займається перетворенням біомаси в енергію.
Завдяки чистому та безвідходному спалюванню пелет компанія COR Energy World GmbH виробляє 2,2 кВт електричної та 10 кВт теплової енергії. Система виробляє стійку та екологічну енергію в ті місяці, коли інші відновлювані джерела енергії не виробляють її в достатній кількості. Наша система є децентралізованою, здатна до аварійного запуску та забезпечує повну автономність від мережі.
Бізнес-можливості
Децентралізована, екологічна міні-електростанція для виробництва тепла та електроенергії
Система Plug-and-Play для відновлення
Система COR Energy World GmbH дозволяє виробляти тепло (10 кВт) та електроенергію (2,2 кВт) шляхом спалювання пелет.
Наша система може бути поставлена та введена в експлуатацію в будівлях автономно або в контейнері. Наш контейнер включає в себе інноваційну пелетну піч, сховище, тепловий буферний накопичувач, інвертор, сховище пелет та тепловий насос для покриття пікових навантажень. Наша система може бути запущена і експлуатуватися автономно від мережі.
Ми шукаємо партнерів з дистрибуції, монтажу та обслуговування для підтримки відбудови.