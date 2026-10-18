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COR Energy World GmbH

Коротка інформація
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COR Energy — компанія, що займається переробкою біомаси в енергію.

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Головний офіс

COR Energy World GmbH
Betriebsgebiet Süd, Straße E, Objekt 5E
3071 Böheimkirchen
Австрія
+43720720 300
mark.kaslatter@cor.energy
https://cor.energy/
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Про компанію

Профіль компанії

COR Energy — це компанія, що займається перетворенням біомаси в енергію.
Завдяки чистому та безвідходному спалюванню пелет компанія COR Energy World GmbH виробляє 2,2 кВт електричної та 10 кВт теплової енергії. Система виробляє стійку та екологічну енергію в ті місяці, коли інші відновлювані джерела енергії не виробляють її в достатній кількості. Наша система є децентралізованою, здатна до аварійного запуску та забезпечує повну автономність від мережі.

зображення продукції
© COR Energy World GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

Децентралізована, екологічна міні-електростанція для виробництва тепла та електроенергії

Система Plug-and-Play для відновлення

Система COR Energy World GmbH дозволяє виробляти тепло (10 кВт) та електроенергію (2,2 кВт) шляхом спалювання пелет.

Наша система може бути поставлена та введена в експлуатацію в будівлях автономно або в контейнері. Наш контейнер включає в себе інноваційну пелетну піч, сховище, тепловий буферний накопичувач, інвертор, сховище пелет та тепловий насос для покриття пікових навантажень. Наша система може бути запущена і експлуатуватися автономно від мережі.

Ми шукаємо партнерів з дистрибуції, монтажу та обслуговування для підтримки відбудови.