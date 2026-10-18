Децентралізована, екологічна міні-електростанція для виробництва тепла та електроенергії

Система Plug-and-Play для відновлення

Система COR Energy World GmbH дозволяє виробляти тепло (10 кВт) та електроенергію (2,2 кВт) шляхом спалювання пелет.

Наша система може бути поставлена та введена в експлуатацію в будівлях автономно або в контейнері. Наш контейнер включає в себе інноваційну пелетну піч, сховище, тепловий буферний накопичувач, інвертор, сховище пелет та тепловий насос для покриття пікових навантажень. Наша система може бути запущена і експлуатуватися автономно від мережі.

Ми шукаємо партнерів з дистрибуції, монтажу та обслуговування для підтримки відбудови.