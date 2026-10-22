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Doka GmbH

Коротка інформація
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Doka є одним із світових лідерів у галузі інноваційних рішень для опалубки та послуг у всіх сферах будівництва.

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Представництва у цій країні

Doka Ukraine TOV
prosp. Heroiv Stalinhradu 20a
04210 Kyiv
Україна
+380445313893
+380444136845
ukraine@doka.com
http://www.doka.com/
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Головний офіс

Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Австрія
+4374726050
+43747264430
info@doka.com
http://www.doka.com
https://www.xing.com/companies/doka
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Про компанію

Профіль компанії

Doka є одним із світових лідерів у галузі інноваційних рішень для опалубки та послуг у всіх сферах будівництва. Крім того, компанія є глобальним постачальником рішень для риштування для найрізноманітніших застосувань.

Маючи понад 160 торгових і логістичних представництв у більш ніж 50 країнах, Doka володіє потужною дистриб'юторською мережею для надання консультацій, обслуговування та технічної підтримки на місці, а також швидкого постачання матеріалів.

Doka має 8000 співробітників по всьому світу і є компанією групи Umdasch Group.

Зображення продуктів
Багатоповерховий будинок Wabash, Чикаго © Doka GmbH
Зображення продуктів
Житловий висотний будинок Sky Park, Братислава © Doka GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

DOKA. ФАХІВЦІ З БЕТОНУВАННЯ.

Інноваційні рішення та послуги в галузі опалубки та риштування

Професійне консультування та супровід будівельних компаній на місці є однією з основних компетенцій Doka.
Кожен проект є унікальним і вимагає індивідуальних рішень.
Під час виконання опалубних робіт команда Doka надає Вам консультаційні, планові та сервісні послуги на місці, щоб Ви могли ефективно, безпечно та надійно реалізувати свій проект.

Зображення продуктів
Проект греблі, Швейцарія © Doka GmbH