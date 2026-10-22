Doka є одним із світових лідерів у галузі інноваційних рішень для опалубки та послуг у всіх сферах будівництва. Крім того, компанія є глобальним постачальником рішень для риштування для найрізноманітніших застосувань.

Маючи понад 160 торгових і логістичних представництв у більш ніж 50 країнах, Doka володіє потужною дистриб'юторською мережею для надання консультацій, обслуговування та технічної підтримки на місці, а також швидкого постачання матеріалів.

Doka має 8000 співробітників по всьому світу і є компанією групи Umdasch Group.

Багатоповерховий будинок Wabash, Чикаго © Doka GmbH