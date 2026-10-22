Doka GmbH
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Представництва у цій країні
04210 Kyiv
Україна
Головний офіс
3300 Amstetten
Австрія
Профіль компанії
Doka є одним із світових лідерів у галузі інноваційних рішень для опалубки та послуг у всіх сферах будівництва. Крім того, компанія є глобальним постачальником рішень для риштування для найрізноманітніших застосувань.
Маючи понад 160 торгових і логістичних представництв у більш ніж 50 країнах, Doka володіє потужною дистриб'юторською мережею для надання консультацій, обслуговування та технічної підтримки на місці, а також швидкого постачання матеріалів.
Doka має 8000 співробітників по всьому світу і є компанією групи Umdasch Group.
Бізнес-можливості
DOKA. ФАХІВЦІ З БЕТОНУВАННЯ.
Інноваційні рішення та послуги в галузі опалубки та риштування
Професійне консультування та супровід будівельних компаній на місці є однією з основних компетенцій Doka.
Кожен проект є унікальним і вимагає індивідуальних рішень.
Під час виконання опалубних робіт команда Doka надає Вам консультаційні, планові та сервісні послуги на місці, щоб Ви могли ефективно, безпечно та надійно реалізувати свій проект.