© EMCO GmbH

Зальцбурзька машинобудівна компанія EMCO входить до числа провідних виробників верстатів у Європі. Наразі в EMCO працює близько 640 співробітників на трьох виробничих майданчиках в Австрії та Італії. Головним чинником успіху цієї міжнародної сімейної компанії є компетенція та досвід, накопичені за понад 75 років у галузі верстатобудування. Завдяки цьому сьогодні EMCO є синонімом найкращих індивідуальних автоматизованих комплексних рішень як для токарної, так і для фрезерної обробки.

EMCO поєднує багаторічну компетенцію у машинобудуванні з інноваційними технологіями виробництва та пропонує підприємствам з таких галузей, як медична техніка, машинобудування, автомобілебудування, авіація та космонавтика, а також інших ключових галузей індивідуальні рішення «з одних рук».

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