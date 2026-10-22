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EMCO GmbH

Коротка інформація
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EMCO GmbH — це австрійський виробник верстатів, що працює на міжнародному ринку та має понад 75 років досвіду в розробці та виробництві токарних, фрезерних та навчальних верстатів.

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Головний офіс

EMCO GmbH
Salzburgerstraße 80
5400 Hallein
Австрія
+4362458910
+43624586965
info.at@emco-world.com
http://www.emco-world.com
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Про компанію

Профіль компанії

Зальцбурзька машинобудівна компанія EMCO входить до числа провідних виробників верстатів у Європі. Наразі в EMCO працює близько 640 співробітників на трьох виробничих майданчиках в Австрії та Італії. Головним чинником успіху цієї міжнародної сімейної компанії є компетенція та досвід, накопичені за понад 75 років у галузі верстатобудування. Завдяки цьому сьогодні EMCO є синонімом найкращих індивідуальних автоматизованих комплексних рішень як для токарної, так і для фрезерної обробки.

EMCO поєднує багаторічну компетенцію у машинобудуванні з інноваційними технологіями виробництва та пропонує підприємствам з таких галузей, як медична техніка, машинобудування, автомобілебудування, авіація та космонавтика, а також інших ключових галузей індивідуальні рішення «з одних рук».

© EMCO GmbH
© EMCO GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

Партнер у сфері навчання, виробництва та автоматизації в галузі металообробки

EMCO пропонує сучасні виробничі рішення — зокрема у галузях машинобудування, інфраструктури, енергетики, транспорту та технічної освіти.

Асортимент продукції включає токарні верстати з ЧПУ, фрезерні верстати, обробні центри, а також автоматизовані виробничі рішення для ефективних та економічно вигідних виробничих процесів. Крім того, EMCO підтримує навчальні заклади за допомогою спеціально розроблених навчальних систем. Асортимент доповнюється консультаціями щодо проектів, введенням в експлуатацію, навчальними курсами та довгостроковою технічною підтримкою.

© EMCO GmbH