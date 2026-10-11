© FRONIUS INTERNATIONAL GmbH

Близько 6700 співробітників по всьому світу, частка експорту 90 відсотків і понад 1750 активних патентів - це Fronius.

Заснована в 1945 році як невелике регіональне підприємство, сьогодні компанія є глобальним гравцем, про що переконливо свідчать її 37 міжнародних дочірніх компаній і партнерів з продажу в більш ніж 60 країнах.

І все ж, по суті, Fronius залишається сімейним австрійським підприємством, яке працює в галузі технологій сонячної енергетики, зварювання та акумуляторів, завжди розробляючи продукти та рішення для майбутнього, в якому варто жити.