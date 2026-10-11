FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
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Представництва у цій країні
07455 s. Kniazhychi, Brovarskyi r-n
Україна
Головний офіс
4600 Wels
Австрія
Профіль компанії
Близько 6700 співробітників по всьому світу, частка експорту 90 відсотків і понад 1750 активних патентів - це Fronius.
Заснована в 1945 році як невелике регіональне підприємство, сьогодні компанія є глобальним гравцем, про що переконливо свідчать її 37 міжнародних дочірніх компаній і партнерів з продажу в більш ніж 60 країнах.
І все ж, по суті, Fronius залишається сімейним австрійським підприємством, яке працює в галузі технологій сонячної енергетики, зварювання та акумуляторів, завжди розробляючи продукти та рішення для майбутнього, в якому варто жити.
Бізнес-можливості
«Fronius Solar & Energy» та «Fronius Welding»
Fronius Solar & Energy:
Fronius пропонує інноваційні енергетичні рішення для майбутнього без викидів. Її продукція використовує сонячну енергію для електропостачання, опалення, кондиціонування повітря та заряджання електромобілів. Fronius також пропонує рішення для заряджання тягових і стартерних акумуляторів.
Fronius Welding:
Fronius є лідером у галузі дугового зварювання та роботизованого зварювання. Компанія пропонує комплексні автоматизовані системи та цифрові зварювальні рішення для Індустрії 5.0. Портфоліо доповнюють інтуїтивно зрозумілі зварювальні системи, високоякісні аксесуари та засоби захисту для кваліфікованих робітників.