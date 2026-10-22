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Herz Armaturen Ges.m.b.H.

Коротка інформація
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Група HERZ, заснована в 1896 році та представлена у понад 100 країнах, є одним із найважливіших виробників у галузі будівельної інженерії із близько 3500 співробітниками та 44 виробничими локаціями в Європі.

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Представництва у цій країні

Herz Ukraine TG
vul. Mykhaila Boichuka 41b
01014 Kyiv
Україна
+38044 290 46 80
+38044 290 46 81
welcome@herz.ua
http://www.herz.ua
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Головний офіс

Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 22
1230 Wien
Австрія
+43161626310
+4316162631227
office@herz.eu
http://www.herz.eu
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Про компанію

Профіль компанії

Група HERZ, заснована в 1896 році та представлена у понад 100 країнах, є одним із найважливіших виробників у галузі будівельної інженерії із близько 3500 співробітниками та 44 виробничими локаціями в Європі.
Асортимент продукції включає труби та фітинги, арматуру, регулюючі та термостатичні клапани для систем опалення, охолодження, водопостачання, а також котли, що працюють на біомасі, потужністю до 20 000 кВт і теплові насоси. Завдяки асортименту продукції фірми Hirsch Servo AG, яка входить до промислової групи HERZ та виготовляє ізоляційні матеріали з EPS та EPP, HERZ є постачальником повного спектру обладнання в секторі HVAC.

Інноваційна продукція, найвищі стандарти якості та максимальна задоволеність споживачів - у центрі уваги HERZ.

Фото продукції
© Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Фото продукції
© Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

HERZ Armaturen - Ваш надійний партнер з 1896 року!

HERZ - це традиції, комфорт, енергозбереження та досвід у поєднанні з інноваційним духом!

HERZ шукає партнерів для збуту своєї продукції та застосування в будівельних проєктах (житлові комплекси та котеджі, офісні будівлі, дитячі садки, школи), проектах на зразок Tashkent City.

Компанія орієнтована на співпрацю з розробниками проєктів, генеральними підрядниками, забудовниками, виконавцями робіт з монтажу інженерних систем HVAC. Асортимент продукції включає труби та фітинги, арматуру для систем опалення, фітинги, балансувальні клапани, динамічні регулюючі клапани та термостатичні клапани для інженерних систем.

Фото продукції
© Herz Armaturen Ges.m.b.H.