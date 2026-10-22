© Herz Armaturen Ges.m.b.H.

HERZ Armaturen - Ваш надійний партнер з 1896 року!

HERZ - це традиції, комфорт, енергозбереження та досвід у поєднанні з інноваційним духом!

HERZ шукає партнерів для збуту своєї продукції та застосування в будівельних проєктах (житлові комплекси та котеджі, офісні будівлі, дитячі садки, школи), проектах на зразок Tashkent City.

Компанія орієнтована на співпрацю з розробниками проєктів, генеральними підрядниками, забудовниками, виконавцями робіт з монтажу інженерних систем HVAC. Асортимент продукції включає труби та фітинги, арматуру для систем опалення, фітинги, балансувальні клапани, динамічні регулюючі клапани та термостатичні клапани для інженерних систем.