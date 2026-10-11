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ILF Consulting Engineers

Коротка інформація
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Група компаній ILF-Gruppe – це міжнародне, повністю незалежне інженерно-консалтингове підприємство, що надає підтримку своїм клієнтам з питань успішної реалізації технічно вибагливих, комплексних промислових та інфраструктурних проектів.

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Представництва у цій країні

ILF Consulting Engineers in Ukraine
Yavornytskogo Avenue 1A, Office 402
49010 Dnipro
Україна
+380973632239
DniproCOR@ilf.com
http://www.ilf.com
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