ILF Consulting Engineers
Коротка інформація
Група компаній ILF-Gruppe – це міжнародне, повністю незалежне інженерно-консалтингове підприємство, що надає підтримку своїм клієнтам з питань успішної реалізації технічно вибагливих, комплексних промислових та інфраструктурних проектів.
Галузь
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Представництва у цій країні
ILF Consulting Engineers in Ukraine
Yavornytskogo Avenue 1A, Office 402
49010 Dnipro
Україна
49010 Dnipro
Україна
Головний офіс
ILF Consulting Engineers
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Австрія
6063 Rum
Австрія
ILF Consulting Engineers
Würtzlerstraße 3
1030 Wien
Австрія
1030 Wien
Австрія