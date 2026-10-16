KLINGER Fluid Control GmbH
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Головний офіс
2352 Gumpoldskirchen
Австрія
Профіль компанії
Сімейна компанія KLINGER Fluid Control, розташована в австрійському місті Гумпольдскірхен, вже понад 135 років є провідним світовим виробником промислової арматури, пропонуючи найвищу якість, технічну надійність, галузеву експертизу та інноваційний потенціал.
Продукція вражає тривалим терміном служби, відмінною термостійкістю та високою ефективністю роботи навіть у складних умовах.
Через свою глобальну дистриб'юторську та сервісну мережу KLINGER Fluid Control пропонує як стандартні, так і індивідуальні продукти, послуги та рішення, створюючи унікальні переваги для клієнтів у міжнародному ринку.
Бізнес-можливості
Промислові клапани та поршневі розподільники
Потрібні торгові партнери в Грузії та Азербайджані
KLINGER Fluid Control - ваш надійний партнер з розробки, проектування, виробництва та дистрибуції промислової арматури та поршневих клапанів по всьому світу.
KLINGER Fluid Control пропонує продаж продукції по всьому світу та комплексне обслуговування. Безперервний контроль якості є головним пріоритетом. Продукція сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та PED 2014/68/EU і відповідає системі екологічного менеджменту, що сертифікована за стандартом EMAS.
Компанія спеціалізується на клапанах для централізованого теплопостачання та енергетики, а також для хімічної, металургійної та целюлозно-паперової промисловості.