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KLINGER Fluid Control GmbH

Коротка інформація
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Сімейна компанія KLINGER Fluid Control є провідним світовим виробником промислової арматури з найвищою якістю, технічною надійністю, галузевим досвідом та інноваційною спрямованістю.

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Головний офіс

KLINGER Fluid Control GmbH
Am Kanal 8-10
2352 Gumpoldskirchen
Австрія
+4322526000
+432252600100
office@klinger.kfc.at
https://www.klinger.kfc.at
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Про компанію

Профіль компанії

Сімейна компанія KLINGER Fluid Control, розташована в австрійському місті Гумпольдскірхен, вже понад 135 років є провідним світовим виробником промислової арматури, пропонуючи найвищу якість, технічну надійність, галузеву експертизу та інноваційний потенціал.

Продукція вражає тривалим терміном служби, відмінною термостійкістю та високою ефективністю роботи навіть у складних умовах.

Через свою глобальну дистриб'юторську та сервісну мережу KLINGER Fluid Control пропонує як стандартні, так і індивідуальні продукти, послуги та рішення, створюючи унікальні переваги для клієнтів у міжнародному ринку.

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© KLINGER Fluid Control GmbH
Логотип
© KLINGER Fluid Control GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

Промислові клапани та поршневі розподільники

Потрібні торгові партнери в Грузії та Азербайджані

KLINGER Fluid Control - ваш надійний партнер з розробки, проектування, виробництва та дистрибуції промислової арматури та поршневих клапанів по всьому світу.

KLINGER Fluid Control пропонує продаж продукції по всьому світу та комплексне обслуговування. Безперервний контроль якості є головним пріоритетом. Продукція сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та PED 2014/68/EU і відповідає системі екологічного менеджменту, що сертифікована за стандартом EMAS.

Компанія спеціалізується на клапанах для централізованого теплопостачання та енергетики, а також для хімічної, металургійної та целюлозно-паперової промисловості.