© KLINGER Fluid Control GmbH

Промислові клапани та поршневі розподільники

Потрібні торгові партнери в Грузії та Азербайджані

KLINGER Fluid Control - ваш надійний партнер з розробки, проектування, виробництва та дистрибуції промислової арматури та поршневих клапанів по всьому світу.

KLINGER Fluid Control пропонує продаж продукції по всьому світу та комплексне обслуговування. Безперервний контроль якості є головним пріоритетом. Продукція сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та PED 2014/68/EU і відповідає системі екологічного менеджменту, що сертифікована за стандартом EMAS.

Компанія спеціалізується на клапанах для централізованого теплопостачання та енергетики, а також для хімічної, металургійної та целюлозно-паперової промисловості.