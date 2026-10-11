Miralis GmbH
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Головний офіс
4407 Dietach
Австрія
Профіль компанії
Miralis GmbH є частиною Trivest AG, групи компаній з Австрії, що управляється власниками. Компанія встановлює нові стандарти в галузі стійкої ізоляції будівель. Мінеральна піна Miralis є економічною та стійкою альтернативою синтетичним ізоляційним матеріалам і переконує своєю абсолютною вогнестійкістю та високою ізоляційною здатністю, а також низьким рівнем викидів CO2 та 100% придатністю до переробки.
Завдяки багаторічному досвіду в промисловому виробництві компанія Miralis GmbH є фахівцем в області утеплення залізобетонних виробів, цегли та легких бетонних блоків.
Бізнес-можливості
Разом для відбудови України
Стале будівництво завдяки інноваціям та партнерству
Компанія пропонує бетонній та цегляній промисловості екологічну альтернативу ізоляційним матеріалам. Цей матеріал має відмінні ізоляційні властивості і водночас робить важливий внесок у зменшення викидів CO₂. Ізоляційний матеріал ідеально вписується в екологічні будівельні концепції. Компанія Miralis GmbH прагне будувати інноваційно, берегти ресурси та брати на себе відповідальність. Ми разом формуємо майбутнє будівництва.