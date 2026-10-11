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Miralis GmbH

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Компанія Miralis GmbH встановлює нові стандарти в галузі екологічної ізоляції будівель.

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Головний офіс

Miralis GmbH
Weba-Straße 15
4407 Dietach
Австрія
+437252 25 225
office@miralis.eco
https://www.miralis.eco
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Про компанію

Профіль компанії

Miralis GmbH є частиною Trivest AG, групи компаній з Австрії, що управляється власниками. Компанія встановлює нові стандарти в галузі стійкої ізоляції будівель. Мінеральна піна Miralis є економічною та стійкою альтернативою синтетичним ізоляційним матеріалам і переконує своєю абсолютною вогнестійкістю та високою ізоляційною здатністю, а також низьким рівнем викидів CO2 та 100% придатністю до переробки.
Завдяки багаторічному досвіду в промисловому виробництві компанія Miralis GmbH є фахівцем в області утеплення залізобетонних виробів, цегли та легких бетонних блоків.

зображення продукції
© Miralis GmbH
зображення продукції
© Miralis GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

Разом для відбудови України

Стале будівництво завдяки інноваціям та партнерству

Компанія пропонує бетонній та цегляній промисловості екологічну альтернативу ізоляційним матеріалам. Цей матеріал має відмінні ізоляційні властивості і водночас робить важливий внесок у зменшення викидів CO₂. Ізоляційний матеріал ідеально вписується в екологічні будівельні концепції. Компанія Miralis GmbH прагне будувати інноваційно, берегти ресурси та брати на себе відповідальність. Ми разом формуємо майбутнє будівництва.

Контактна особа у відділі продажів:

Roland Aistleitner, Manager Sales & Business Development
+43 664 8881 - 5011
Roland.Aistleitner@miralis.eco
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зображення продукції
© Miralis GmbH