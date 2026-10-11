© Primetals Technologies Austria GmbH

Компанія Primetals Technologies є піонером, що працює на міжнародному рівні в сферах проектування та будівництва промислових об'єктів, автоматизації та надання послуг у металургійній галузі, і пропонує надійні рішення для всіх етапів ланцюга створення вартості у виробництві чавуну та сталі.

Австрія є важливим місцем розташування для компанії Primetals Technologies — два з чотирьох глобальних бізнес-підрозділів керуються та функціонують безпосередньо з Лінца.

Основні технологічні компетенції підприємства в Лінці охоплюють виробництво заліза та сталі, безперервне лиття, виробництво прокату, а також технології прокатних станів, автоматизацію та програмне забезпечення, екологічні технології, мехатроніку, послуги з супроводу життєвого циклу, цифрову трансформацію та інтелектуальне виробництво, а також «Green Steel». Крім того, компанія надає комплексні послуги, орієнтовані на потреби клієнтів, по всьому світу.

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