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Primetals Technologies Austria GmbH

Коротка інформація
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Компанія Primetals Technologies є піонером, що працює на міжнародному рівні в сферах проектування та будівництва промислових об'єктів, автоматизації та надання послуг у металургійній галузі, і пропонує надійні рішення для всіх етапів ланцюга створення вартості у виробництві чавуну та сталі.

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Головний офіс

Primetals Technologies Austria GmbH
Turmstraße 44
4031 Linz
Австрія
+4373265920
+4373265928632
contact@primetals.com
https://primetals.com/
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Про компанію

Профіль компанії

Компанія Primetals Technologies є піонером, що працює на міжнародному рівні в сферах проектування та будівництва промислових об'єктів, автоматизації та надання послуг у металургійній галузі, і пропонує надійні рішення для всіх етапів ланцюга створення вартості у виробництві чавуну та сталі.

Австрія є важливим місцем розташування для компанії Primetals Technologies — два з чотирьох глобальних бізнес-підрозділів керуються та функціонують безпосередньо з Лінца.
Основні технологічні компетенції підприємства в Лінці охоплюють виробництво заліза та сталі, безперервне лиття, виробництво прокату, а також технології прокатних станів, автоматизацію та програмне забезпечення, екологічні технології, мехатроніку, послуги з супроводу життєвого циклу, цифрову трансформацію та інтелектуальне виробництво, а також «Green Steel». Крім того, компанія надає комплексні послуги, орієнтовані на потреби клієнтів, по всьому світу.

Зображення продукції
© Primetals Technologies Austria GmbH
Зображення продукції
© Primetals Technologies Austria GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

Технологія збагачення, гібридна флотація, виробництво заліза та сталі, технологія прокатних станів

Інтегрований асортимент продукції компанії охоплює механічне обладнання, мехатронні та робототехнічні системи, приводи, двигуни, засоби автоматизації, електрообладнання та електроніку, а також екологічні та енергозберігаючі технології для металургійної промисловості. Особлива увага приділяється постійному вдосконаленню продукції та технологічних процесів.

Офісна будівля
© Primetals Technologies Austria GmbH