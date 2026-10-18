Stalltechnik Ing. Bräuer Gesellschaft m.b.H.
Коротка інформація
Все з одних рук - саме таким є цільове спрямування сімейного підприємства з 40-річним досвідом роботи у виробництві та продажу обладнання для ферм для великої рогатої худоби, конезаводів та свинокомплексів. Bräuer Stalltechnik пропунує індивідуальне планування, високоякісне виробництво, а також професійний монтаж та ...
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Головний офіс
Stalltechnik Ing. Bräuer Gesellschaft m.b.H.
Wachtberg 74
4441 Behamberg
Австрія
4441 Behamberg
Австрія