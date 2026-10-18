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Stalltechnik Ing. Bräuer Gesellschaft m.b.H.

Коротка інформація
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Все з одних рук - саме таким є цільове спрямування сімейного підприємства з 40-річним досвідом роботи у виробництві та продажу обладнання для ферм для великої рогатої худоби, конезаводів та свинокомплексів. Bräuer Stalltechnik пропунує індивідуальне планування, високоякісне виробництво, а також професійний монтаж та ...

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Головний офіс

Stalltechnik Ing. Bräuer Gesellschaft m.b.H.
Wachtberg 74
4441 Behamberg
Австрія
+437252738530
+43725275435
office@braeuer.cc
http://www.braeuer.cc/
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