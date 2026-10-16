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STEYR Trucks Sales and Services International GmbH

Коротка інформація
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STEYR Trucks Sales and Services International спеціалізується на виробництві повнопривідних автомобілів, спеціальних машин та спецкузовів для державних органів та гуманітарних організацій.

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Головний офіс

STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
Hohe-Linde-Straße 1
4595 Waldneukirchen
Австрія
+43725793001
office@sti-steyr.com
http://www.sti-steyr.com
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Про компанію

Профіль компанії

STEYR Trucks Sales and Services International спеціалізується на виробництві повнопривідних автомобілів, спеціальних машин та кузовів для державних органів та допоміжних організацій. Існують серії автомобілів у вагових категоріях від 3,5 т до 45 т GGW. STEYR розробляє та будує автомобілі відповідно до вимог замовника. Автомобілі та продукція добре зарекомендували себе у щоденному використанні замовниками у понад 40 країнах світу.

Компетенції:
Логістичні та тактичні транспортні засоби, броньовані транспортні засоби відповідно до STANAG 4569, кабіни водія, надбудови та комплекти, розробка та конструювання відповідно до вимог замовника, інтеграція та перевірка систем, програми модернізації та продовження терміну експлуатації, проектування та експлуатація установок.

зображення продукції
© STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
зображення продукції
© STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

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Логістичні та тактичні транспортні засоби

STEYR Trucks Sales and Services International шукає компанії, які мають досвід у виробництві та/або монтажі автомобілів.

зображення продукції
© STEYR Trucks Sales and Services International GmbH