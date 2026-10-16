© STEYR Trucks Sales and Services International GmbH

STEYR Trucks Sales and Services International спеціалізується на виробництві повнопривідних автомобілів, спеціальних машин та кузовів для державних органів та допоміжних організацій. Існують серії автомобілів у вагових категоріях від 3,5 т до 45 т GGW. STEYR розробляє та будує автомобілі відповідно до вимог замовника. Автомобілі та продукція добре зарекомендували себе у щоденному використанні замовниками у понад 40 країнах світу.

Компетенції:

Логістичні та тактичні транспортні засоби, броньовані транспортні засоби відповідно до STANAG 4569, кабіни водія, надбудови та комплекти, розробка та конструювання відповідно до вимог замовника, інтеграція та перевірка систем, програми модернізації та продовження терміну експлуатації, проектування та експлуатація установок.

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