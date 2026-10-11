The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH
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Головний офіс
4332 Au an der Donau
Австрія
Профіль компанії
THE STANDARD – AMCOM є міжнародним виробником установок для переробки металургійного шлаку, а також будівельного сміття, бетону та каменю. Протягом більше 30 років компанія розробляє та постачає мобільні, стаціонарні та гібридні системи з продуктивністю від 300 000 до 2 млн тонн на рік. По всьому світу було реалізовано понад 40 готових установок для переробки шлаку та встановлено більше 800 установок для переробки будівельних та гірничих матеріалів – для максимальної ефективності та довговічності.
Бізнес-можливості
переробка
Машини для переробки шлаку, бетону або будівельного сміття
Ми шукаємо промислові підприємства з металургійної та будівельної галузей, які зацікавлені в готових рішеннях для переробки шлаку, бетону або будівельного сміття. THE STANDARD – AMCOM постачає мобільні та стаціонарні дробильні та сортувальні установки високої продуктивності, компактної конструкції та з найсучаснішою автоматизацією для економічного перероблення відходів.