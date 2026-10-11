українська
Seitennavigation
Inhalt

The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH

Коротка інформація
логотип

THE STANDARD – AMCOM є міжнародним виробником установок для переробки металургійного шлаку, а також для переробки будівельного сміття, бетону та каменю.

Компанія шукає: Клієнтів

Галузь

Так Ви можете створити контакт

Так Ви можете створити контакт

Головний офіс

The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH
Sielbergstrasse 4
4332 Au an der Donau
Австрія
+436765263335
h.stefan@me.com
http://www.slag-recycling.com
vCard
Про компанію

Профіль компанії

THE STANDARD – AMCOM є міжнародним виробником установок для переробки металургійного шлаку, а також будівельного сміття, бетону та каменю. Протягом більше 30 років компанія розробляє та постачає мобільні, стаціонарні та гібридні системи з продуктивністю від 300 000 до 2 млн тонн на рік. По всьому світу було реалізовано понад 40 готових установок для переробки шлаку та встановлено більше 800 установок для переробки будівельних та гірничих матеріалів – для максимальної ефективності та довговічності.

зображення продукції
slag-recycling.at © The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH
зображення
amcom-group.com © The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH
Бізнес-можливості

Бізнес-можливості

переробка

Машини для переробки шлаку, бетону або будівельного сміття

Ми шукаємо промислові підприємства з металургійної та будівельної галузей, які зацікавлені в готових рішеннях для переробки шлаку, бетону або будівельного сміття. THE STANDARD – AMCOM постачає мобільні та стаціонарні дробильні та сортувальні установки високої продуктивності, компактної конструкції та з найсучаснішою автоматизацією для економічного перероблення відходів.