Webster Vienna Private University
Коротка інформація
Вебстерський університет – це перший американський університет в Австрії, який пропонує бакалаврські (undergraduate) та магістерські (graduate) студії. Диплом випускника Вебстерського університету у Відні визнається роботодавцями Америки та багатьох інших країн.
Вебстерський університет – це перший американський університет в Австрії, який пропонує бакалаврські (undergraduate) та магістерські (graduate) студії. Диплом випускника Вебстерського університету у Відні визнається роботодавцями Америки та багатьох інших країн.
З часів свого заснування у 1981 році репутація ...
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Головний офіс
Webster Vienna Private University
Praterstrasse 23
1020 Wien
Австрія
1020 Wien
Австрія