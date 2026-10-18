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Webster Vienna Private University

Коротка інформація
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Вебстерський університет – це перший американський університет в Австрії, який пропонує бакалаврські (undergraduate) та магістерські (graduate) студії. Диплом випускника Вебстерського університету у Відні визнається роботодавцями Америки та багатьох інших країн.
З часів свого заснування у 1981 році репутація ...

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Головний офіс

Webster Vienna Private University
Praterstrasse 23
1020 Wien
Австрія
+43126992930
info@webster.ac.at
http://www.webster.ac.at/
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