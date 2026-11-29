Вони регулюють, наприклад,
- вимоги до продукції
щоб гарантувати придатність до вживання, сумісність, безпеку, захист здоров'я та довкілля
- технології та процеси
напр., щодо фахового здійснення робіт чи виконання замовлень
- методи перевірки та вимірювання
щоб гарантувати дотримання граничних показників чи вимог
- поняття
щоб полегшити шляхом використання уніфікованої термінології спілкування між діловими партнерами, з клієнтами, відділами технічного контролю та установами
- полегшують, таким чином, процес порівняння та зіставлення продукції та послуг
- сприяють раціоналізації процесів планування та виробництва
- звільняють від рутинної роботи
- усувають завади на шляху до здійснення успішної торгівлі – на національному, європейському та міжнародному рівнях
- а також спрощують доступ до ринків
Європейські нормативи
Більшість діючих на сьогоднішній день в Австрії стандартів – а це більше 20.000 – мають європейське походження. Європейські стандарти (в Австрії "ÖNORMEN EN") –ідентичні у всіх державах Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) й тим самим усувають перешкоди в торговельному процесі в рамках Європейського економічного простору. Вони розробляються спільно за сприяння делегатів від національних комітетів і після досягнення консенсусу.
Організаціями на європейській арені є:
- Європейський комітет стандартизації (CEN)
- Європейський комітет розробки стандартів у галузі електротехніки (CENELEC)
- Європейський інститут стандартизації у галузі телекомунікацій (ETSI)
Перелік директив, включно з відповідними нормативами, Ви знайдете на сторінках "New Approach " (англійською мовою).
Міжнародні нормативи
Поряд з європейськими стандартами існують стандарти, які визнаються в усьому світі: так звані міжнародні стандарти (ISO). Прийняті в Австрії стандарти позначаються як „ÖNORM ISO“. Багато міжнародних стандартів є європейськими і, також національними (в Австрії: „ÖNORM EN ISO“).
Організації на міжнародній арені:
- Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)
- Міжнародна комісія з електротехніки (IEC)
- Міжнародна спілка з телекомунікації (ITU)
Національні нормативи
Частка європейських (і міжнародних) стандартів у Австрії становить майже 80%. Однак існує цілий ряд виключно національних стандартів. Національні стандарти „ÖNORMEN“ розвивалися й розвиваються, насамперед, у тих галузях, у яких дотепер не існувало потреби в створенні наднаціональних стандартів.
Імпортувати в країни ЄС
Вільний обіг товарів є однією свобод європейського внутрішнього ринку. Це означає наступне: товари, які можуть бути поставлені на ринок Австрії, оскільки вони відповідають основним вимогам необхідних директив ЄС та, відповідно, іншим стандартам, можуть постачатися також і в інші країни ЄС.
Якщо для даних товарів не існує європейських стандартів, або ж в країні призначення вимагається дотримання національних стандартів, звертайтеся, будь-ласка, до відділу "сервісу та продаж" Австрійського Інституту стандартизації.
Імпортувати в інші країни за межами Європейського Союзу
Національні (австрійські) і європейські стандарти встановлюють високий рівень безпеки і якості для товарів з Австрії. Проте, під час поставки товарів на ринок країни призначення, може вступити в дію вимога відповідності правових і нормативних вимог, згідно з якою надається дозвіл для потрапляння товарів на відповідний ринок.
Для отримання необхідної інформації щодо діючих у країні призначення нормативів та правових норм звертайтеся, будь-ласка до відділу "сервісу та продаж" Австрійського Інституту стандартизації:
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
За певну плату Ви одержите у відділі "сервісу та продаж" Інститут стандартизації усі необхідні нормативи. За Вашим бажанням співробітники проведуть пошук стандартів, що діють у країні призначення й забезпечать Вас оригіналами документів.
Де можна отримати інформацію про нормативи?
Ви можете шукати нормативи цілодобово й безкоштовно в режимі онлайн в інтернет-магазині Австрійського інституту стандартизації: www.on-norm.at/shopЗадайте в пошукове поле необхідне поняття, номер документу, назву документу, або ж частину цієї інформації.
До Ваших послуг – майже 200.000 документів, повний текст яких можна придбати за відповідну оплату. У тому числі
- усі австрійські нормативи (ÖNORMEN) та стандарти Інституту стандартизації (ONR)
- усі Європейські стандарти німецькою та англійською мовами (EN
- усі Міжнародні стандарти (ISO – Міжнародна організація з питань стандартизації, IEC – Міжнародна комісія з електротехніки)
- а також ряд іноземних стандартів (наприклад, DIN – Німецький Промисловий Стандарт – також німецькою та англійською мовами)
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Австрійський Інститут стандартизації пропонує можливість сертифікації для перевірки відповідності стандартів продукції, наприклад, систему „перевірено на відповідність Австрійським стандартам - ÖNORM“. Наступними знаками відповідності Інституту стандартизації є: продукт сертифікований Інститутом стандартизації (ON Certified Product), послуга сертифікована Інститутом стандартизації (ON Certified Service), завірено особою, сертифіковано Інститутом стандартизації (ON Certified Person), основна марка (Keymark), CENCER. Більш докладну інформацію Ви можете знайти на Більш докладну інформацію Ви можете знайти на Більш докладну інформацію Ви можете знайти наwww.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html
Окрім цього, Австрійський Інститут стандартизації визначений як компетентна установа, що уповноважена видавати сертифікати на відповідність ЄС, а також сертифікати щодо здійснення заводського контролю, що служить передумовою для отримання маркування CE для будівельних виробів. У випадку Вашої зацікавленості звертайтеся, будь ласка, до
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html