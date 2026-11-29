Європейські нормативи

Нормативи в Австрії носять назву ÖNORM (Австрійські стандарти). Їх розробляє Австрійський Інститут стандартизації (Österreichischeі Normungsinstitut, ON). Інститут стандартизації організовує та координує, відповідно до Закону про стандарти від 1971 року, розробку стандартів для зацікавлених кіл представників економіки, управління, науки та захисту прав споживачів, які делегують своїх представників для роботи у відповідних комітетах Інституту стандартизації.

Більшість діючих на сьогоднішній день в Австрії стандартів – а це більше 20.000 – мають європейське походження. Європейські стандарти (в Австрії "ÖNORMEN EN") –ідентичні у всіх державах Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) й тим самим усувають перешкоди в торговельному процесі в рамках Європейського економічного простору. Вони розробляються спільно за сприяння делегатів від національних комітетів і після досягнення консенсусу.

Організаціями на європейській арені є:

Європейський комітет стандартизації (CEN)

Європейський комітет розробки стандартів у галузі електротехніки (CENELEC)

Європейський інститут стандартизації у галузі телекомунікацій (ETSI)

Міжнародні нормативи

Європейські стандарти в багатьох випадках служать підґрунтям для виконання основних вимог європейського законодавства (директиви ЄС) на практиці. Вони створюють передумови для того, щоб товари потрапляли на європейський ринок.Перелік директив, включно з відповідними нормативами, Ви знайдете на сторінках "New Approach " (англійською мовою)

Поряд з європейськими стандартами існують стандарти, які визнаються в усьому світі: так звані міжнародні стандарти (ISO). Прийняті в Австрії стандарти позначаються як „ÖNORM ISO“. Багато міжнародних стандартів є європейськими і, також національними (в Австрії: „ÖNORM EN ISO“).



Організації на міжнародній арені:

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)

Міжнародна комісія з електротехніки (IEC)

Міжнародна спілка з телекомунікації (ITU)

Національні нормативи

Частка європейських (і міжнародних) стандартів у Австрії становить майже 80%. Однак існує цілий ряд виключно національних стандартів. Національні стандарти „ÖNORMEN“ розвивалися й розвиваються, насамперед, у тих галузях, у яких дотепер не існувало потреби в створенні наднаціональних стандартів.