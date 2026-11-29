Австрійські торгівельні фірми володіють багаторічним досвідом діяльності на світових ринках. Саме тому вони можуть ефективно допомогти під час здійснення експортно-імпортних торгівельних операцій. Транзитна торгівля, тобто налагодження торгівельних зв’язків між двома ринками за посередництва австрійської фірми, стає дедалі частіше популярною.
Австрійські торгівельні фірми володіють детальною інформацією про ринки в Центральній та Східній Європі. Але, звичайно, вони представлені також практично на всіх інших ринках світу. Висока гнучкість в плані доставки товару в будь-який зазначений пункт, а також поставка усіх необхідних ноу-хау – ось ті якості, які роблять австрійські зовнішньоторгівельні підприємства надійними та бажаними партнерами.
Австрійська зовнішня торгівля – це справді історія успіху. У 2006 році було вперше подолано бар’єр у 100 млрд. євро як в експортних, так і в імпортних операціях. Кожне третє робоче місце безпосередньо чи опосередковано пов’язане із зовнішньою торгівлею. Федеральний орган, що займається питаннями зовнішньої торгівлі, оцінює частку зовнішньоторгівельних фірм у загальному імпорті в 30%. Участь торгівельних фірм в експортних операціях також оцінюється в 30%. Наступними роками також очікується зростання зовнішньої торгівлі, значну роль в чому відіграє саме транзитна торгівля.
За оцінками федерального органу, що займається питаннями зовнішньої торгівлі, величина транзитної торгівлі в створенні вартості для Австрії становить 2 – 3 млрд. євро. Важливим компонентом такого експортного успіху Австрії протягом останніх років є ноу-хау австрійських зовнішньоторгівельних фірм.
Пропозиція – Ваша перевага
Новий і, можливо, складний шлях найкраще долати з досвідченим партнером. Партнерство та співпраця з австрійськими зовнішньоторгівельними підприємствами під час освоєння експортних ринків в багатьох випадках є економічно виправданою альтернативою спробі самостійного виходу на новий ринок.
Співпраця з австрійським зовнішньоторгівельним підприємством пропонує національним та міжнародним виробникам численні переваги:
- зменшення ризику під час освоєння нових ринків
- оптимальне використання набутих протягом багатьох років торгівельних ноу-хау
- подолання відстаней та часових поясів до нових ринків
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