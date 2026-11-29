Австрійські торгівельні фірми володіють багаторічним досвідом діяльності на світових ринках. Саме тому вони можуть ефективно допомогти під час здійснення експортно-імпортних торгівельних операцій. Транзитна торгівля, тобто налагодження торгівельних зв’язків між двома ринками за посередництва австрійської фірми, стає дедалі частіше популярною.

Австрійські торгівельні фірми володіють детальною інформацією про ринки в Центральній та Східній Європі. Але, звичайно, вони представлені також практично на всіх інших ринках світу. Висока гнучкість в плані доставки товару в будь-який зазначений пункт, а також поставка усіх необхідних ноу-хау – ось ті якості, які роблять австрійські зовнішньоторгівельні підприємства надійними та бажаними партнерами.