Austrian Business Agency GmbH
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Austrian Business Agency GmbH
Opernring 3
1010 Wien
奥地利
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关于公司
- 选址咨询与区位评估
公司介绍
ABA-Invest in Austria 是奥地利共和国官方投资促进机构，负责为有意在奥地利设立子公司的企业提供咨询支持，并宣传和推介奥地利投资营商环境。
服务范围：
- 选址咨询与区位评估
- 协助寻找合适的公司注册地址及商业地产
- 企业设立相关咨询与全程支持
- 提供有关补贴政策及融资渠道的信息
- 劳动法和税务相关咨询
- 销售与市场拓展支持
- 协助人才招聘与人员配置以及更多配套服务
商业机会
ABA-Invest in Austria 为有意将业务拓展至奥地利的企业提供免费咨询服务，并在其进入奥地利市场的过程中提供支持。
商业机会
为有意在奥地利设立或拓展业务的企业提供免费咨询服务。
ABA-Invest in Austria 为有意将业务拓展至奥地利的企业提供免费咨询服务，并在其进入奥地利市场的过程中提供支持。
此外，企业在奥地利完成设立后，ABA 仍持续提供协助，并为企业在奥地利境内进一步扩展业务提供支持和建议。