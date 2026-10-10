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Austrian Business Agency GmbH

简介
标识

ABA-Invest in Austria 是奥地利共和国的官方投资促进机构，为计划在奥地利投资设立公司的企业免费提供专业咨询与支持。

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行业

联系方式

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总部

Austrian Business Agency GmbH
Opernring 3
1010 Wien
奥地利
+431588580
+4315868659
office@aba.gv.at
https://aba.gv.at/
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关于公司

公司介绍

ABA-Invest in Austria 是奥地利共和国官方投资促进机构，负责为有意在奥地利设立子公司的企业提供咨询支持，并宣传和推介奥地利投资营商环境。

服务范围：

- 选址咨询与区位评估
- 协助寻找合适的公司注册地址及商业地产
- 企业设立相关咨询与全程支持
- 提供有关补贴政策及融资渠道的信息
- 劳动法和税务相关咨询
- 销售与市场拓展支持
- 协助人才招聘与人员配置以及更多配套服务

示意图
© Markus Schieder / Westend61
人员
© digitalwerk
商业机会

商业机会

为有意在奥地利设立或拓展业务的企业提供免费咨询服务。

ABA-Invest in Austria 为有意将业务拓展至奥地利的企业提供免费咨询服务，并在其进入奥地利市场的过程中提供支持。
此外，企业在奥地利完成设立后，ABA 仍持续提供协助，并为企业在奥地利境内进一步扩展业务提供支持和建议。

人员
© Austrian Business Agency GmbH