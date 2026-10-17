© CCMotionTec GmbH

CCMotionTec 是一家奥地利企业，专注于为线材和电缆行业开发和制造定制化机械设备及生产系统。

从设计研发、生产制造、自动化集成，到设备调试和售后服务，所有业务均由公司内部自主完成。

凭借创新的解决方案、较高的自主生产率以及严格的质量标准，CCMotionTec 是全球客户值得信赖的合作伙伴。

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