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CCMotionTec GmbH

简介
标识

CCMotionTec 是一家奥地利企业，专注于为线材和电缆行业开发和制造定制化机械设备及生产系统。

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行业

联系方式

联系方式

总部

CCMotionTec GmbH
Punitz 204
7544 Tobaj
奥地利
+43332730801
office@ccmotiontec.at
https://www.ccmotiontec.at
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关于公司

公司介绍

CCMotionTec 是一家奥地利企业，专注于为线材和电缆行业开发和制造定制化机械设备及生产系统。
从设计研发、生产制造、自动化集成，到设备调试和售后服务，所有业务均由公司内部自主完成。

凭借创新的解决方案、较高的自主生产率以及严格的质量标准，CCMotionTec 是全球客户值得信赖的合作伙伴。

产品图
© CCMotionTec GmbH
产品图
© CCMotionTec GmbH
商业机会

商业机会

为线材和电缆行业量身定制的机械设备

CCMotionTec 希望与全球线材和电缆行业的制造商、企业以及销售合作伙伴建立联系。公司根据客户需求开发和制造定制化机械设备及自动化解决方案。
CCMotionTec 期待与全球合作伙伴建立长期业务合作关系。

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