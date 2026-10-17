CCMotionTec GmbH
联系方式
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总部
CCMotionTec GmbH
Punitz 204
7544 Tobaj
奥地利
7544 Tobaj
奥地利
关于公司
CCMotionTec 是一家奥地利企业，专注于为线材和电缆行业开发和制造定制化机械设备及生产系统。
公司介绍
CCMotionTec 是一家奥地利企业，专注于为线材和电缆行业开发和制造定制化机械设备及生产系统。
从设计研发、生产制造、自动化集成，到设备调试和售后服务，所有业务均由公司内部自主完成。
凭借创新的解决方案、较高的自主生产率以及严格的质量标准，CCMotionTec 是全球客户值得信赖的合作伙伴。
商业机会
CCMotionTec 希望与全球线材和电缆行业的制造商、企业以及销售合作伙伴建立联系。公司根据客户需求开发和制造定制化机械设备及自动化解决方案。
商业机会
为线材和电缆行业量身定制的机械设备
CCMotionTec 希望与全球线材和电缆行业的制造商、企业以及销售合作伙伴建立联系。公司根据客户需求开发和制造定制化机械设备及自动化解决方案。
CCMotionTec 期待与全球合作伙伴建立长期业务合作关系。