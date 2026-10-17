Destillerie Farthofer GmbH
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总部
Destillerie Farthofer GmbH
Mostviertelplatz 6
3362 Öhling
奥地利
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奥地利
关于公司
公司介绍
Farthofer 酒厂（Destillerie Farthofer）是一家家族企业，专注于高度烈酒酿造。酒厂的一大特色是自有有机农场，所有产品所需谷物均自行种植，恪守“从田间到瓶中”的理念。
Farthofer 家族最引以为豪的，是自家50公顷有机农场谷物酿成的威士忌。酒厂的另一个核心业务是自有有机制麦厂。Farthofer 在此将自种谷物及精选有机农户的谷物，加工成高品质麦芽，从而实现全产业链自主掌控。除威士忌酿造外，企业还对外承代加工制麦业务，同时为啤酒厂、烘焙坊和其他食品厂商供应麦芽制品。
商业机会
Farthofer 酒厂有限公司（Destillerie Farthofer GmbH） 希望进一步提升品牌知名度，面向广大注重品质的消费者，推广旗下产品，包括谷物大米、醋、麦芽产品、含酒精及无酒精饮品。
商业机会
Farthofer ——源自有机农场的纯美佳酿
Farthofer 酒厂有限公司（Destillerie Farthofer GmbH） 希望进一步提升品牌知名度，面向广大注重品质的消费者，推广旗下产品，包括谷物大米、醋、麦芽产品、含酒精及无酒精饮品。
公司旨在开发新客户与商业合作伙伴，强化市场布局，同时为进一步拓展市场奠定基础。