ECON GmbH
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总部
ECON GmbH
Biergasse 9
4616 Weißkirchen an der Traun
奥地利
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关于公司
公司介绍
ECON – 造粒是我们的DNA……这意味着我们在造粒领域将不可能的事情变成可能。
二十年多年来，ECON 一直是水下造粒的专家。通过不断的技术开发过程，该公司在造粒系统创新发展中稳操胜券。自1999年成立以来，ECON 已获得多项专利。对持续改进和技术发展的承诺使依科恩成为公认的造粒创新领先企业。ECON 装置的质量和效率得到母料制造商、配料和回收企业的青睐。
商业机会
»（全自动）水下造粒装置
商业机会
水下造粒装置、熔体过滤器、颗粒干燥机、热解炉
带热分离器的水下造粒装置，适用于所有热塑性塑料应用
ECON 提供创新的生产解决方案：
»（全自动）水下造粒装置
» 颗粒和散料干燥机
» 熔体过滤器
» 空气造粒装置
» 换筛器
» 热解炉
适用于以下行业或领域：配制和母料，色母料，化学工业和塑料回收。
ECON 正在寻找新客户和销售合作伙伴，以进一步扩大业务。
如果您感兴趣，请联系：
Martin Hehenberger
ECON China Ltd.
ECON China Ltd.
Building 5, No. 399 Xin Cheng South Rd.
Kunshan City, Jiangsu Province 215300
China
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China