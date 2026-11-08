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eee Austria international projects GmbH

简介
标识

bit media e-solutions作为eee集团的成员之一，致力于教育、电子解决方案和电子政务领域。其总部位于奥地利，并在德国、瑞士、阿尔巴尼亚、科索沃和乌克兰设有分支机构，是数字教育和教育技术领域的欧洲市场领导者之一 。

早在1995年就已经存在国际教育和电子政务项目。约70名奥地利员工和100名国际员工和专家团队为公司，政府和教育机构提供电子教育和电子管理的方案。 此外，还支持中小学、学院和大学的发展和现代化-——尤其在技术职业培训和普通职业培训领域。

行业

联系方式

联系方式

总部

eee Austria international projects GmbH
Kärntner Straße 337
8054 Graz
奥地利
+43316922288
+4331692228850
office@eee-austria.com
www.eee-austria.com
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