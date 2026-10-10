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Exelliq Austria GmbH

简介
标识

Greiner Extrusion是世界领先的挤出生产线，工具和成型挤出成套系统供应商。 核心技术是型材挤压的工艺技术 - 工具和挤出生产线的开发，构造，制造和程序优化。

服务范围从方案开发到挤出系统和工具，再到整个挤出设备的建造。

欧洲，美洲和亚洲的13个办事处可以提供完整的解决方案，满足全球型材制造商的所有要求。凭借最大的开发中心之一（6个试验工厂和15个挤出生产线），Greiner Extrusion给客户提供量身定制的解决方案，成为了型材挤出工艺方面的领导者。

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