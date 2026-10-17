Hirsch Maschinenbau GmbH
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Hirsch Maschinenbau GmbH
Glanegg 58
9555 Glanegg
奥地利
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关于公司
作为 HIRSCH Servo 集团的一部分，hetech 集团将 HIRSCH Maschinenbau 和 Erlenbach Maschinen 的卓越能力，与 Hellmerich、Ingmetal 和 HIRSCH Koviflex 的专业技术相结合。
公司介绍
作为 HIRSCH Servo 集团的一部分，hetech 集团将 HIRSCH Maschinenbau 和 Erlenbach Maschinen 的卓越能力，与 Hellmerich、Ingmetal 和 HIRSCH Koviflex 的专业技术相结合。
hetech 集团是泡沫颗粒成型技术和纸纤维成型技术领域的全流程解决方案提供商，从最初的构想到最终成品，为客户提供一站式支持。
依托这一强大的全球网络，集团能够提供全方位的集成式交钥匙解决方案——涵盖咨询、研发、模具、回收系统、配套设备以及全球服务。
商业机会
作为 hetech 集团的成员企业，Hirsch Maschinenbau GmbH 提供用于粒泡成型与纸纤维模塑加工的设备、生产线与工程服务。其产品组合涵盖预发泡机、成型机与块料成型机、切割系统、回收设备、模具、整套交钥匙生产线，以及创新的干式发泡技术。
商业机会
泡沫颗粒成型技术和纸纤维成型技术
作为 hetech 集团的成员企业，Hirsch Maschinenbau GmbH 提供用于粒泡成型与纸纤维模塑加工的设备、生产线与工程服务。其产品组合涵盖预发泡机、成型机与块料成型机、切割系统、回收设备、模具、整套交钥匙生产线，以及创新的干式发泡技术。
应用领域包括包装、汽车、暖通空调（HVAC）、保温与建筑、技术型成型件，以及运动与休闲用品等。