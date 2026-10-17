© Hirsch Maschinenbau GmbH

作为 HIRSCH Servo 集团的一部分，hetech 集团将 HIRSCH Maschinenbau 和 Erlenbach Maschinen 的卓越能力，与 Hellmerich、Ingmetal 和 HIRSCH Koviflex 的专业技术相结合。

hetech 集团是泡沫颗粒成型技术和纸纤维成型技术领域的全流程解决方案提供商，从最初的构想到最终成品，为客户提供一站式支持。

依托这一强大的全球网络，集团能够提供全方位的集成式交钥匙解决方案——涵盖咨询、研发、模具、回收系统、配套设备以及全球服务。

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