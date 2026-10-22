中文 (or EN)
Seitennavigation
Inhalt

Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH

简介
标识

HORVATH's SPEZEREYEN商贸中心致力于生产奥地利马铃薯伏特加、杜松子酒和特色利口酒。

寻求：合作伙伴

行业

联系方式

联系方式

总部

Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH
Gutenbergstraße 7
2232 Deutsch-Wagram
奥地利
+4322477070
+432247707010
office@horvaths.at
http://www.horvaths.at
vCard
关于公司

公司介绍

HORVATH's SPEZEREYEN商贸中心致力于生产奥地利马铃薯伏特加、杜松子酒和特色水果和奶油利口酒：苹果利口酒、覆盆子利口酒、酸樱桃利口酒、鸡蛋奶油利口酒、榛子奶油利口酒、杏奶利口酒及瑞士石松利口酒。

出口业务彰显了本公司的高效运营。Horvath's Spezereyen商贸中心向美国出口奥地利马铃薯伏特加（Vodka Monopolowa），向欧洲出口马铃薯伏特加，并向波兰和英国出口 J.A. Baczewski伏特加， Horvath's Spezereyen商贸中心是该领域的最大出口商。

利口酒特色饮品市场潜力巨大 - 全球流行的清淡果味酒精饮料在我们这里都可以找到完美的产品组合。

产品图片
© Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH
产品图片
© Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH
商业机会

商业机会

奥地利特色利口酒

烈酒和利口酒

中国进口商上海章发贸易有限公司的联系方式：

产品图片
© Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH