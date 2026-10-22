Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH
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Horvath's Spezereyen Kontor und Lebensmittelproduktion GmbH
Gutenbergstraße 7
2232 Deutsch-Wagram
奥地利
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关于公司
公司介绍
HORVATH's SPEZEREYEN商贸中心致力于生产奥地利马铃薯伏特加、杜松子酒和特色水果和奶油利口酒：苹果利口酒、覆盆子利口酒、酸樱桃利口酒、鸡蛋奶油利口酒、榛子奶油利口酒、杏奶利口酒及瑞士石松利口酒。
出口业务彰显了本公司的高效运营。Horvath's Spezereyen商贸中心向美国出口奥地利马铃薯伏特加（Vodka Monopolowa），向欧洲出口马铃薯伏特加，并向波兰和英国出口 J.A. Baczewski伏特加， Horvath's Spezereyen商贸中心是该领域的最大出口商。
利口酒特色饮品市场潜力巨大 - 全球流行的清淡果味酒精饮料在我们这里都可以找到完美的产品组合。
商业机会
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