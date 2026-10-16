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HTM Sport GmbH

简介
标识

90多年来，HEAD 体育有限公司旗下的TYROLIA品牌一直代表滑雪双板固定器的创新发展。

自2002年以来，HEAD、FISCHER和ELAN等知名品牌采用市场领导者TYROLIA的专业知识。小型独立滑雪板制造商也选择TYROLIA固定器作为其滑雪板的完美合作伙伴，这些制造商包括：Kästle、Sporten、Original + 、Liberty、Kessler、Blossom和Amplid。

TYROLIA每年生产和发运120万套滑雪板组件，占市场份额的30%，是高山冬季运动产品行业的市场领导者。90%的滑雪双板固定器运往全球32个国家。

行业

联系方式

联系方式

总部

HTM Sport GmbH
Tyroliaplatz 1
2320 Schwechat
奥地利
+431701790
+43170179334
marketing@tyrolia.com
http://www.tyrolia.com
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