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'IAG'-Industrie Automatisierungsgesellschaft m.b.h.
简介
IAG公司业务范围：
• 造雪技术—Snow-Industries 公司的Snow365days Experts
• 专用设备，摩擦片衬面
• 试验台技术
• 集尘设备和消防水炮
我们精干的且经验丰富的团队目前拥有大约150名员工，凭借先进的技术，能够满足客户的最高要求。从成熟的系列产品到量身定制的客户解决方案，自1986年，接收了Snow-Industries公司完善的专业知识，并不断研发和实现最完善的解决方案。
联系方式
联系方式
总部
'IAG'-Industrie Automatisierungsgesellschaft m.b.h.
Industriestrasse 2
2722 Weikersdorf
奥地利