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igm Robotersysteme AG
简介
45年来，igm公司为重型机械制造领域的诸多龙头企业配备了机器人焊接工艺。该企业是世界上唯一一家生产传感器控制的机器人焊接和切割系统的厂商——从电弧到激光乃至电子射线，这保证了igm公司将具有最高精确度的解决方案提供给有特殊需求的客户，并确保该方案有很高的负载能力。
该企业在4大洲拥有20家子公司和销售伙伴，保证了客户能在其所在地得到最好的咨询和最快速的服务。
行业/目标群体
• 掘土、传输设备系统、采矿
• 铲车、吊车
• 锅炉、机器、容器
• 货车、农机
• 运输设备
• 铁路建设、造船
• 钢结构建筑和桥梁建筑
联系方式
联系方式
位于国内的分公司
Beijing Aijiemo Robotic System Ltd.
Building 40, 4 Dongdajie Nankou Town Changpin District
102202 Beijing
中国