© In Vino Weix Weixelbaum GmbH

酒庄与自然展开生动对话，秉持整体化与个性化的酿酒理念——如此生活，也如此热爱葡萄酒。正是在这样的坚守中，In Vino Weix WEIXELBAUM 家族有机酒庄已传承至第三代。

酒庄位于坎普谷（Kamptal）葡萄酒产区，拥有32公顷葡萄园，悉心培育着13万株葡萄藤。产品以白葡萄酒为主，涵盖绿维特利纳、雷司令、白皮诺和长相思，更以少量精选红葡萄酒增色添彩。酒庄的成功，源于其整体化的生态理念与有机认证的品质根基。

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