In Vino Weix Weixelbaum GmbH
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总部
In Vino Weix Weixelbaum GmbH
Weinbergweg 196
3491 Straß im Straßertale
奥地利
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奥地利
关于公司
公司介绍
酒庄与自然展开生动对话，秉持整体化与个性化的酿酒理念——如此生活，也如此热爱葡萄酒。正是在这样的坚守中，In Vino Weix WEIXELBAUM 家族有机酒庄已传承至第三代。
酒庄位于坎普谷（Kamptal）葡萄酒产区，拥有32公顷葡萄园，悉心培育着13万株葡萄藤。产品以白葡萄酒为主，涵盖绿维特利纳、雷司令、白皮诺和长相思，更以少量精选红葡萄酒增色添彩。酒庄的成功，源于其整体化的生态理念与有机认证的品质根基。
商业机会
In Vino Weix Weixelbaum 家族酒庄现面向中国市场，诚邀可靠的商业伙伴、进口商及经销商携手合作，长期推广其高品质有机葡萄酒。产品以绿维特利纳、雷司令、白皮诺和长相思为主，并辅以精选红葡萄酒。
商业机会
奥地利有机葡萄酒
In Vino Weix Weixelbaum 家族酒庄现面向中国市场，诚邀可靠的商业伙伴、进口商及经销商携手合作，长期推广其高品质有机葡萄酒。产品以绿维特利纳、雷司令、白皮诺和长相思为主，并辅以精选红葡萄酒。
这座获得有机认证的家族酒庄，位于坎普谷，拥有32公顷葡萄园，以纯正风土、卓越品质与可持续酿造为立身之本。