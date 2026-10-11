中文 (or EN)
Seitennavigation
Inhalt

In Vino Weix Weixelbaum GmbH

简介
标识

In Vino Weix WEIXELBAUM 是一家家族有机酒庄，位于下奥地利州北部的坎普谷葡萄酒产区，现已传承至第三代。

寻求：合作伙伴

行业

联系方式

联系方式

总部

In Vino Weix Weixelbaum GmbH
Weinbergweg 196
3491 Straß im Straßertale
奥地利
+4327352269
weixelbaum@invinoweix.at
https://www.invinoweix.at
vCard
关于公司

公司介绍

酒庄与自然展开生动对话，秉持整体化与个性化的酿酒理念——如此生活，也如此热爱葡萄酒。正是在这样的坚守中，In Vino Weix WEIXELBAUM 家族有机酒庄已传承至第三代。

酒庄位于坎普谷（Kamptal）葡萄酒产区，拥有32公顷葡萄园，悉心培育着13万株葡萄藤。产品以白葡萄酒为主，涵盖绿维特利纳、雷司令、白皮诺和长相思，更以少量精选红葡萄酒增色添彩。酒庄的成功，源于其整体化的生态理念与有机认证的品质根基。

人员
© In Vino Weix Weixelbaum GmbH
酒窖
© In Vino Weix Weixelbaum GmbH
商业机会

商业机会

奥地利有机葡萄酒

In Vino Weix Weixelbaum 家族酒庄现面向中国市场，诚邀可靠的商业伙伴、进口商及经销商携手合作，长期推广其高品质有机葡萄酒。产品以绿维特利纳、雷司令、白皮诺和长相思为主，并辅以精选红葡萄酒。
这座获得有机认证的家族酒庄，位于坎普谷，拥有32公顷葡萄园，以纯正风土、卓越品质与可持续酿造为立身之本。

人员
© In Vino Weix Weixelbaum GmbH