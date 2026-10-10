Julius Blum GmbH
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总部
Julius Blum GmbH
Industriestraße 1
6973 Höchst
奥地利
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关于公司
公司介绍
优利思百隆有限公司是一家全球运营的家族企业，专注于家具五金配件的制造和销售。主要产品类别包括家具上翻门、铰链和抽屉系统，尤其适用于厨房家具。
为进一步提升使用舒适度，家具制造商可将Blum（百隆）五金配件与机械及电动传动技术相结合。
公司在奥地利福拉尔贝格州设有八家工厂，并在波兰、巴西、中国和美国建有生产基地，同时在全球范围内设有33家子公司及代表处。Blum（百隆）的客户群体遍布全球120多个国家的市场。
商业机会
优利思百隆有限公司致力于优质家具五金配件，以提升家居品质。公司专业生产家具上翻门、铰链、抽屉及口袋门系统。
商业机会
适用于各种领域的家具五金配件
现诚征木工工坊、厨房和家具制造商、室内设计机构、经销商！
优利思百隆有限公司致力于优质家具五金配件，以提升家居品质。公司专业生产家具上翻门、铰链、抽屉及口袋门系统。
为了简化客户和合作伙伴的日常工作，优利思百隆有限公司在产品营销、采购、加工及安装等各环节提供配套的加工辅助工具与服务支持。
如有疑问或合作意向，请联系我们：
Blum Furniture Hardware (Shanghai) Co., Ltd.
No. 399, Beiying Road, Qingpu District
201700 Shanghai
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