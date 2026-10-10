© Julius Blum GmbH

优利思百隆有限公司是一家全球运营的家族企业，专注于家具五金配件的制造和销售。主要产品类别包括家具上翻门、铰链和抽屉系统，尤其适用于厨房家具。

为进一步提升使用舒适度，家具制造商可将Blum（百隆）五金配件与机械及电动传动技术相结合。

公司在奥地利福拉尔贝格州设有八家工厂，并在波兰、巴西、中国和美国建有生产基地，同时在全球范围内设有33家子公司及代表处。Blum（百隆）的客户群体遍布全球120多个国家的市场。

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