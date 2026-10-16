酒庄坐落于一座昔日的酿酒庄园中。这座建筑由圣珀尔滕教士会（St. Pöltner Chorherren）于700年前建造，后由雅各布·普兰德陶尔（Jakob Prandtauer）改建为巴洛克风格，堪称建筑瑰宝。彼时，瓦豪地区的葡萄园大部分仍归教会所有，隶属于周边的修道院，这座酿酒庄园便是当时葡萄压榨与当地葡萄酒销售管理的中心。

如今，酒庄共经营约16公顷葡萄园，始终秉持传统耕作方式。旗下拥有Achleiten、Vorderseiber、Weitenberg、Klaus 和 Kollmitz 等著名优质园地。富含矿物质的岩石土壤、石灰质土层以及板岩结构，为葡萄生长创造了得天独厚的风土条件，孕育出品质卓越的葡萄。

© Weingut Holzapfel